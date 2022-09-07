تمكين رواد الأعمال.. برنامج جديد من “صندوق خليفة”

أطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع برنامج مسرعات التجارة الإلكترونية. لتمكين رواد الأعمال من تحديد الوسائل المثلى لتقييم مبيعاتهم.

يهدف البرنامج التدريبي إلَّى تنمية مهارات التجارة الإلكترونية لرواد الأعمال وتمكين قدراتهم، مما يعزز نجاح مشاريعهم ويحقق أرباحًا، ويساهم فِيْ توسيع انتشار وإبراز علامتهم التجارية وطلب العملاء عليها.

يستمر برنامج مسرعات التجارة الإلكترونية، وتتمثل بورشة بناء القدرات على مدار 5 أيام منفصلة، فِيْ 21 و 22 و 28 و 29 سبتمبر المقبل، وفِيْ 4 أكتوبر المقبل، يتم خلالها تقييم جاهزية رواد الأعمال فِيْ المجال الإلكتروني- سيتم إجراء التجارة، وسيتم تعليمهم كَيْفَِيْة إنشاء متجر على الإنترنت وتطوير نموذج التشغيل الخاص به، وطرق جذب العملاء المستهدفِيْن لزيارة المتجر وزيادة فرص شعبيته.

سيتمكن رواد الأعمال أيضًا من تحديد أفضل الطرق لتقييم أدوات المبيعات والتسويق الخاصة بهم، وسيكونون قادرين على إثبات إمكاناتهم فِيْ التجارة الإلكترونية، مما سيسمح لاحقًا للمؤهلين بدعوتهم للانضمام إلَّى برنامج تدريبي تكَمْيلي.

وقالت علياء المزروعي، الرئيس التنفِيْذي لصندوق خليفة “يوفر برنامج تسريع التجارة الإلكترونية فرصة فريدة لرواد الأعمال من خلالها يتبادل خبراء ورواد التجارة الإلكترونية خبراتهم ومعرفتهم مع المشاركين.

وأضافت أن قطاع التجزئة قد شهد تغيرات جذرية فِيْ السنوات الأخيرة نتيجة تطور التكنولوجيا الرقمية وتوظيفها فِيْ سوق التجزئة. وقد استلزم هذا ضرورة أن يكون رواد الأعمال على دراية بها وتعلمها وتطبيقها فِيْ إدارة وتسويق أعمالهم.

“أتطلع إلَّى تحقيق النتائج المرجوة من هذا البرنامج المبتكر الذي يشجع رواد الأعمال على تحقيق وتميز مشاريعهم وفق معايير القطاع، وسيحصل رواد الأعمال المشاركون، الذين يتمتعون بمستوى عالٍ من الخبرة والتميز فِيْ إدارة مشاريعهم، على دعوة لحضور برنامج تدريبي تكَمْيلي بهدف تمكينهم من تطوير مشاريعهم “. يستمر 8 أسابيع.

يشار إلَّى أن قبول القبول فِيْ النسخة الافتتاحية من برنامج مسرعات التجارة الإلكترونية يتطلب أن يستوفِيْ المتقدمون من رواد الأعمال معايير مدروسة بعَنّْاية، وأهمها حجم المشروع ونوع المنتجات المراد بيعها والخبرة السابقة فِيْ هذا المجال. التجارة الإلكترونية وريادة الأعمال بشكل عام.

ستظل الطلبات مفتوحة حتى 14 سبتمبر، وسيتم إخطار المتقدمين بنتيجة طلبهم فِيْ 15 سبتمبر، قبل تاريخ بدء البرنامج فِيْ 21 سبتمبر. إذا تم قبول الطلب، فسيتم ترتيب دفعة لمرة واحدة قدرها 350 درهمًا. .