تمكين نحو 10 آلاف سعودي وسعودية في الأمن السيبراني

وذكرت قناة الإخبارية أن البرنامج السيبراني الذي أطلقته الهيئة الوطنية للأمن السيبراني له العديد من الأهداف المهمة في هذا المجال، أبرزها تمكين نحو 10 آلاف سعودي في مجال الأمن السيبراني.

فيديو | تمكين حوالي 10،000 سعودي في مجال الأمن السيبراني من خلال برنامج “Cyberk” # النشرة التاسعة #الإخبارية pic.twitter.com/Mzt4NgU3ZI

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 8 أغسطس 2022

تطوير القطاع

يهدف برنامج الأمن السيبراني إلى تطوير قطاع الأمن السيبراني وتطوير القدرات الوطنية المتخصصة في هذا المجال، وتوطين تقنياته مع تحفيز منظومة الصناعة المحلية والابتكار. تشمل المرحلة الأولى من البرنامج تدريب موظفي السلطات الوطنية وتعزيز تطوير حلول الأمن السيبراني، فضلاً عن البرامج النوعية لمسؤولي القطاع.

محاكاة

ومن المخطط تنفيذ تمارين إلكترونية تتضمن محاكاة لأنواع مختلفة من الهجمات الإلكترونية، كما يهدف البرنامج إلى زيادة عدد الشركات الناشئة في هذا المجال من خلال دعم وإنشاء أكثر من 60 شركة محلية.