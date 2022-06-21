تمهير طاقات تسجيل جديد منصة طاقات taqat

تمهير طاقات تسجيل جديد ، حيث يعتبر برنامج تمهير من البرامج المهمة التي تم توفيرها من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية ، تم توفيره من أجل العمل على تحسين قدرات الخريجين من الجامعات والمعاهد وكافة الكليات السعودية. والكليات الأجنبية سواء كان المتقدم حديث التخرج أو الخريجين الذين سبق لهم العمل ، ويهدف برنامج تمهير إلى توفير التدريب لهم في عدد من المؤسسات الحكومية وتوفير فرص عمل متميزة في الشركات المهمة في القطاع الخاص. لديك رابط تمهير طاقات لتسجيل جديد.

تمهير طاقات تسجيل جديد

من الممكن التقديم في البرنامج لكل من الخريجين الجدد الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه. التقديم متاح لكل من خريجي المعاهد والكليات الحاصلين على دبلومات فنية ودبلومات صحية وإدارية على أن يتم التسجيل في تمهير بالخطوات التالية:

انتقل إلى المنصة الإلكترونية التالية: بوابة طاقات العمل.

اختر الدخول إلى برنامج تمهير بالضغط على علامة التبويب (برامجنا).

اضغط على (قدم في البرنامج).

هناك بعض البيانات المطلوبة التي يجب تسجيلها بشكل صحيح ، مثل (رقم الحساب المصرفي الخاص بالمستفيد المتدرب في البرنامج ، وبيانات السكن والعنوان بالتفصيل ، وتسجيل بيانات التعليم التي حصل عليها المستفيد).

اضغط على خانة (تحميل) لسرد الشهادة التعليمية المطلوبة من تمهير.

انقر فوق إرسال ، ثم تحقق من قبول مؤهل المتدرب.

انقر فوق علامة التبويب للموافقة على شروط وأحكام التسجيل في تمهير ، ثم انقر فوق علامة التبويب (إرسال).

يتم إرسال إشعار للمتدرب على البريد الإلكتروني المسجل في بوابة طاقات يفيد أهليته للتسجيل.

بعد القبول من البرنامج ، يصبح المستفيد متدربًا في البرنامج ويحصل على المكافآت المالية التي يتم صرفها لكل متدرب.

شروط التسجيل في تمهير

وضعت بوابة عمل طاقات بعض الشروط التي يجب أن يستوفيها أي متدرب يرغب في الالتحاق بالبرنامج ، وتشمل شروط التسجيل ما يلي: