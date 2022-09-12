تمهِيْداً لرابع إدراج بسوق دبي المالي خلال 2022.. اكتتاب “سالك” غدا

سيبدأ غدا الثلاثاء فتح باب الاكتتاب فِيْ الطرح العام الأولي لسالك، تمهِيْدا لإدراج أسهمها العادية للتداول فِيْ سوق دبي المالي.

وهذا هُو رابع إدراج يشهده السوق منذ بداية العام 2022، بعد هِيْئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” ومجموعة “تيكوم” و “الاتحاد التعاوني”.

يمثل الطرح العام الأولي علامة فارقة فِيْ رحلة سالك، حيث يوفر فرصة لتعزيز نجاحها كَمْشغل حصري لبوابات الرسوم المرورية فِيْ دبي، حيث تدير حاليًا ثماني بوابات موزعة فِيْ مواقع استراتيجية عبر أكثر ممرات الإمارة ازدحامًا.

شرائح الاشتراك

تتكون عملية طرح “سالك” من المشتركين الأفراد “الشريحة الأولى”، والمستثمرين المحترفِيْن “الشريحة الثانية” والموظفِيْن المؤهلين “الشريحة الثالثة”، ومن المتوقع أن تنتهِيْ فِيْ 20 سبتمبر للمستثمرين الأفراد فِيْ الإمارات العربية المتحدة وفِيْ سبتمبر. 21 للمستثمرين المؤهلين.

وخلال عملية الاكتتاب، سيقدم سالك نحو 1.5 مليار سهم بقيمة اسمية 0.01 درهم للسهم، وهُو ما يمثل 20٪ من إجمالي الأسْهُمْ المصدرة فِيْ رأس مال سالك.

سيتم تحديد سعر الطرح للسهم أثناء وبعد عملية إنشاء دفتر أوامر الاكتتاب. سيكتتب المشاركون فِيْ طرح المستثمرين الأفراد فِيْ الإمارات العربية المتحدة بسعر العرض. من المتوقع حاليًا الانتهاء من عرض وقبول الإدراج فِيْ سبتمبر 2022، بناءً على ظروف السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة، بما فِيْ ذلك الموافقة على الإدراج والتداول فِيْ سوق دبي المالي.

توزيع الأرباح

بعد الانتهاء من الطرح، تعتزم سالك توزيع أرباح مرتين فِيْ كل سنة مالية بعد الطرح فِيْ أبريل وأكتوبر من كل عام. وتتوقع الشركة توزيع الأرباح الأولى للنصف الثاني من عام 2022 بحلول أبريل 2023، بينما تتوقع الشركة توزيع 100٪ من صافِيْ الربح. بعد الاحتفاظ بالاحتياطي القانوني المطلوب بموجب القانون، من المتوقع أن يصل الاحتياطي القانوني إلَّى 37.5 مليون درهم قبل توزيع الأرباح الأولى.

اعتبارًا من عام 2023 فصاعدًا، تتوقع الشركة دفع 100٪ من صافِيْ الربح القابل للتوزيع كأرباح. تخضع سياسة توزيع الأرباح لعدة اعتبارات نظر فِيْها مجلس الإدارة فِيْ ضوء متطلبات إدارة النقد لأعمال الشركة فِيْما يتعلق بمصروفات التشغيل وتكاليف التمويل والنفقات الرأسمالية المتوقعة والاستثمارات.

تحتفظ حكومة دبي، ممثلة فِيْ دائرة المالية، “المساهم البائع”، بالحق فِيْ تعديل حجم العرض فِيْ أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقًا لتقديرها المطلق واستنادًا إلَّى القوانين المعمول بها وبعد موافقة هِيْئة الأوراق المالية والسلع.

وكان رأس مال الشركة كَمْا فِيْ تاريخ الإدراج 75 مليون درهم مقسمة إلَّى 7.5 مليار سهم مدفوعة بالكامل وقيمة كل سهم 0.01 درهم.