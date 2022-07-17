تمويلات بنك الرياض اختار تمويلك طبقاً لاحتياجك خدمة مقدمة من بنك الرياض

يعد اختيار أحد تمويلات بنك الرياض من أهم الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه، حيث يصعب على بعض العملاء تحديد متطلباتهم التمويلية. يختار جميع العملاء التمويل المناسب لهم، حيث أن المنتجات المعروضة كثيرة. وقد وضع بنك الرياض الشُروطْ والضوابط والقيود الخاصة به لكل منتج. تمويل شخصي بقيمة 300 ألف ريال سعودي وله شُروطْه وحدوده الخاصة، ويوجد منتج شخصي آخر بقيمة 500 ألف ريال، وهُو يوجد منتج تمويلي لأغراض تعليمية والعديد من منتجات التمويل العقاري الأخرى لتمويل السيارات. حيث فِيْما يلي تفاصيل تمويل بنك الرياض وماهِيْ تفاصيل الخدمة وكيفِيْة البدء بها خلال هذا المقال.

كيفِيْة اختيار قرض من بنك الرياض

يعتبر بنك الرياض من أكبر وأعرق البنوك فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. يقدم بنك الرياض العديد من الحَلْول التمويلية التي تناسب جميع العملاء من خلال تقديم منتجات تمويلية مختلفة. كَمْا يقدم العديد من العروض المختلفة كالعروض التمويلية لعل إحداها عرض راتبك بمرتبتين من بنك الرياض، كَمْا توجد إمكانية الحصول على سلفة مالية من بنك الرياض. فِيْ الواقع، يقدم بنك الرياض العديد من الخدمات ومنها إمكانية تحديد أنسب تمويل للعميل من خلال خطوات سهلة وبسيطة على النحو التالي

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الرياض.

لإختيار ” اختر الموارد المالية الشخصية المناسبة لك .

ستوجهك الأنظمة إلى صفحة جديدة بها ثلاثة خيارات على شكل أسئلة، وهِيْ كالتالي السؤال الأول عن الجنسية هل أنت سعودي أم لا السؤال الثاني حول تحويل الراتب لبنك الرياض أم لا. السؤال الثالث يتعلق بالغرض من التمويل ويجب عليك اختيار إحدى الإجابتين “السيارة أو الاستخدام الشخصي”.

ثم اضغط على كلمة “اعثر على قرض”.

ستحولك الأنظمة إلى أحد القروض المناسبة لك، مثل التورق أو المرابحة أو قروض السيارات.

ما يميز خدمة تحديد التمويل من بنك الرياض أن أنظمة البنك تقدم أكثر من منتج يناسب العميل، ويتم تقديمها بصيغة مقارنة للحصول على أفضل المنتجات التي تناسب العميل.