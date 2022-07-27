تمويلك أونلاين بدون كفِيْل ولا تحويل الراتب وبمبالغ مالية كبيرة

تمويلك عبر الإنترنت بدون مصادقة أو تحويل كشوف رواتب، وهُو منتج تمويل فوري ونقدي يمكن للعميل الاستفادة منه من خلال شُروطْ مريحة ومتطلبات بسيطة وإجراءات سريعة ومتطلبات مالية وشراء داخل أراضي المملكة العربية السَعُودِيْة.

قدم طلبًا عبر الإنترنت واحصل على تمويلك على الفور دون مصادقة ودون تحويل كشوف المرتبات

تمويل سريع وفوري بدون ضامن ودون الحاجة لتحويل الراتب الشهري لمقدم الطلب هذا المنتج هُو جزء من مجموعة منتجات التمويل الميسر التي تقدمها شركة تسهِيْل للتمويل للقطاع الفردي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة من خلال هذا القرض الشخصي تقدم الشركة مبالغ كبيرة من المال تساعد العميل على تحقيق أهدافه المالية والشرائية وتطلعاته، وعملت شركة تسهِيْل للتمويل على توفِيْر العديد والعديد من الخيارات لسداد مبلغ التمويل الشخصي بشكل مريح وثابت أقساط شهرية على أساس الراتب الشهري لصاحب الطلب.

تمويل شخصي من شركة تسهِيْل للتمويل

تقدم تسهِيْل للتمويل التمويل الشخصي من خلال إجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث يمكن للعميل التقدم بطلب للحصول على تمويل شخصي عبر الإنترنت دون الحاجة لزيارة فرع الشركة فِيْ المملكة حيث يمكن للعميل الوصول موقع شركة تسهِيْل للتمويل عبر الإنترنت وملء نموذج طلب التمويل الشخصي بكافة البيانات الشخصية المطلوبة، ويتم توقيع العقد عبر الإنترنت دون الحاجة إلى زيارة أحد فروع الشركة الموجودة داخل أراضي المملكة العربية السَعُودِيْة.

تعرف على أهم مزايا التمويل الشخصي على يد شركة تسهِيْل للتمويل

منح تسهِيْل للتمويل برنامج التمويل الشخصي العديد من المزايا التي يمكن للعميل الاستفادة منها عند التقديم.

تمويل شركة تسهِيْل متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

يمكن لموظفِيْ الحكومة وشبه الحكومية والقطاع الخاص فِيْ المملكة الاستفادة من هذا المنتج بأقل راتب شهري.

تقدم تسهِيْل للتمويل قرض شخصي بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها إلى ربع مليون ريال سعودي.

لا يشترط التمويل الشخصي فِيْ تسهِيْل للتمويل وجود ضامن أو ضامن.

يمكن لمقدم الطلب الاستفادة من هذا المنتج دون الحاجة إلى تحويل راتبه الشهري.

عملت شركة تسهِيْل للتمويل فِيْ المملكة على توفِيْر العديد من خيارات السداد المتنوعة التي ستساعد العميل على سداد مبلغ القرض فِيْ دفعات شهرية ميسرة تتناسب مع راتبه وجميع التزاماته المالية الأخرى.

يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي دون ضمانات ودون تحويل راتب شركة تسهِيْل للتمويل إلى 5 سنوات.

يمكن للعميل الاستفادة من هذا المنتج والتقدم بطلب للحصول على تمويل شخصي عبر الإنترنت دون الحاجة إلى زيارة أحد فروع تسهِيْل للتمويل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

الشُروطْ والأحكام الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي دون مصادقة ودون تحويل الراتب من تسهِيْل للتمويل