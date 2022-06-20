تمويلك ميسر أونلاين بدون كفيل وبأقل فائدة مهما كانت جهة عملك

تمويلك سهل عبر الإنترنت بدون ضامن وبأقل فائدة ، منتج تمويلي مصمم بصيغة إسلامية بهدف تلبية احتياجات ومتطلبات العملاء المالية والشرائية داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يمكن للعميل الاستفادة من ذلك المنتج من خلال شروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، ويأتي هذا العرض ضمن مجموعة من أهم عروض التمويل في المملكة العربية السعودية والتي يبحث عنها العملاء دائمًا.

تمويلك سهل عبر الإنترنت بدون ضامن وبأقل فائدة

تمويل فوري بدون كفيل وبدون تحويل الراتب. يأتي هذا المنتج ضمن مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات التمويلية التي تقدمها شركة إمكان للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة من خلال هذا التمويل مبالغ مالية تخدم احتياجات ومتطلبات العملاء في كما تتيح المملكة وإمكان للتمويل للعملاء العاملين في جميع القطاعات داخل المملكة الاستفادة من هذا المنتج دون الحاجة إلى موافقة جهة العمل ، بالإضافة إلى العديد من المزايا التي يمكن للعميل الاستفادة منها عند التقدم بطلب للحصول على قرض من شركة إمكان للتمويل. لقطاع الأفراد في المملكة.

أهم مزايا منتج التمويل الشخصي من شركة إمكان للتمويل

صممت إمكان للتمويل منتج التمويل الشخصي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

يمكن أن يبدأ مبلغ التمويل الشخصي من شركة إمكان للتمويل بقيمة 2000 ريال سعودي ويصل إلى 50 ألف ريال سعودي.

يمكن للموظفين في جميع القطاعات داخل المملكة العربية السعودية الاستفادة من التمويل الشخصي مع إمكان للتمويل دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل.

التمويل الشخصي لا يتطلب وجود ضامن عند التقديم.

يمكن للمتقدم الاستفادة من قرض شركة إمكان للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة دون الحاجة إلى تحويل راتبه الشهري.

تمويل إمكانات متاح بأقل فائدة.

يمكن للشخص المتقدم الاستفادة من العديد من خيارات السداد على أقساط مبلغ التمويل الشخصي في دفعات ميسرة تتناسب مع راتبه وتتناسب مع جميع التزاماته المالية الأخرى.

يمكن أن تصل فترة السداد لمبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة إمكان للتمويل إلى 24 شهرًا.

كما يمكن للمواطن المتقاعد الاستفادة من التمويل الشخصي بدون ضامن ودون تحويل الراتب من شركة إمكان للتمويل.

كيفية التقدم للحصول على تمويل شخصي بدون ضامن وبأقل فائدة من إمكان للتمويل