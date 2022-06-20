تمويلك 50 ألف بدون كفيل أو تحويل راتب من شركة الأمثل للتمويل

شركة الأمثال للتمويل هي واحدة من أكبر شركات التمويل المعتمدة في المملكة. تقدم الشركة التمويل للأفراد والمشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. تمويل يصل إلى 7.5 مليون ريال. تسعى الأمثال للتمويل إلى تحسين الوضع الاقتصادي للأفراد والمؤسسات والشركات الصغيرة ، لأنها جزء لا يتجزأ من الهيكل الاقتصادي الضخم للمملكة العربية السعودية. لهذا ، قامت شركة الأمثال بتسهيل شروط وخطوات التقدم للحصول على التمويل ، حيث يمكنك الحصول على التمويل الخاص بك حتى لو كان لديك التزامات وبدون تحويل راتب أو كفيل بشروط بسيطة.

شروط الحصول على تمويل شركة الأمثال للتمويل:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو مقيمًا لديه إقامة سارية يجب ألا يقل عمره عن 21 عامًا أن يكون موظفاً في إحدى الجهات الحكومية أو شبه الحكومية المعتمدة أو إحدى الشركات الكبرى أن لا يقل الراتب عن 7500 ريال مع الكفيل أو 10 آلاف ريال بدون الكفيل أن يكون لأصحاب الشركات سجل تجاري

التمويل الفردي:

التمويل الشخصي أو التمويل الشخصي من الامثل يعني الدعم المادي للأفراد لحل الأزمات الطارئة أو للوفاء ببعض الالتزامات مثل سداد الفواتير والرسوم المدرسية وترميم المنزل والسفر وغيرها. تقوم Optimum Finance بضخ الأموال إلى حسابك المصرفي فورًا بعد إكمال الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة. تمويل الأفراد له 3 برامج وهي التورق والتأجير التمويلي والمرابحة.

مزايا برنامج التورق من التمويل الفردي:

الأمثال للتمويل تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية

إجراءات سريعة وبسيطة

أيضا ، هامش ربح تنافسي وثابت طوال فترة التمويل

كما أنها لا تتطلب تحويل الراتب

ولا يحتاج كفيل حتى مبلغ 50 ألف ريال

مبلغ التمويل يصل إلى 100 ألف ريال

فترة سداد تصل إلى 60 شهر

المستندات المطلوبة لتقديم طلب التورق من التمويل الفردي:

استمارة طلب التمويل

نسخة من الهوية الوطنية

خطاب تغطية الراتب

العنوان الوطني

كشف حساب بنكي لآخر 3 أشهر

إثبات سكن إذا كان مملوكاً أو مستأجراً

قد يتم طلب مستندات أخرى

مزايا برنامج التأجير التمويلي من شركة الأمثال للتمويل:

ينتهي التأجير بامتلاك مختلف موديلات وأنواع السيارات

نظام مدروس بعناية

البرنامج يتبع جميع أحكام الشريعة الإسلامية

هامش ربح تنافسي ومستقر طوال فترة التمويل

مبلغ تمويل يصل إلى 100 ألف ريال

فترة سداد مرنة تصل إلى 60 شهرًا

المستندات المطلوبة لتقديم طلب التأجير التمويلي من الأفراد:

استمارة طلب التمويل

نسخة من الهوية الوطنية

رخصة قيادة سارية المفعول

العنوان الوطني

كشف حساب بنكي لآخر 3 أشهر

إثبات سكن إذا كان مملوكاً أو مستأجراً

قد يتم طلب مستندات أخرى

تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة شركة الأمثال للتمويل:

تسعى الأمثال للتمويل إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأنها جزء من عجلة الاقتصاد السعودي. إنها تدعمهم من أجل النمو والازدهار.

مزايا برنامج التورق من المؤسسات المساندة:

البرنامج يتبع أحكام الشريعة الإسلامية

إجراءات سهلة وسريعة للحصول على التمويل

مجموعة كبيرة من خيارات التمويل حسب نوع وحجم واحتياجات المنشأة

مبلغ تمويل يصل إلى 7.5 مليون ريال سعودي

فترة سداد تصل إلى 48 شهرًا

المستندات المطلوبة لطلب دعم التورق لمنشآت شركة الأمثال للتمويل:

استمارة طلب التمويل

نسخة من الهوية الوطنية للمالك والشركاء

نسخة من عقد تمويل الشركة

نسخة من السجل التجاري للشركة

كشف حساب بنكي عن العام الماضي

نسخة من القوائم المالية لآخر ثلاث سنوات (نصف مليون ريال فأكثر).

قد يتم طلب مستندات أخرى

مزايا برنامج التأجير التمويلي للمنشآت:

الحصول على أسطول من السيارات المختلفة حسب احتياجات المنشأة

يتبع برنامج Optimum Finance أيضًا أحكام الشريعة الإسلامية

وكذلك إجراءات سهلة وسريعة للحصول على التمويل

مبلغ تمويل يصل إلى 7.5 مليون ريال سعودي

كما أن فترة السداد تصل إلى 48 شهرًا

المستندات المطلوبة لتقديم طلب التأجير التمويلي للمنشآت: