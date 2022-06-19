تمويل إمكان لتقسيط جوال خطوات التقديم والشروط

إمكان للتمويل لأقساط الهاتف المحمول هو برنامج تم تطويره مؤخرًا لمواكبة احتياجات العملاء ، ومن الممكن الاعتماد على حاسبة تمويل إمكان لمعرفة القيمة المناسبة للعميل لشراء هاتف محمول بالتقسيط من خلال إمكان. شركاء التمويل مثل مكتبة جرير السعودية التي تقدم خصومات وعروضًا طوال الأسبوع. رابط إمكان الراجحي تسجيل الدخول يمكنك معرفة الشروط والمميزات المطلوبة لتطبيق تمويل إمكان الراجحي الجديد ، وسوف نتعرف على كيفية التسجيل في تمويل إمكان للأقساط عبر الهاتف المتحرك.

إمكان للتمويل لتقسيط الموبايل

عملت الشركة جاهدة على التعاون مع مجموعة من الأطراف من أجل توفير فرصة تقسيط المشتريات لعملائها ، وبالتالي تحقيق العديد من المزايا ، بما في ذلك طلب التمويل إلكترونيًا ، دون الحاجة إلى تقديم أوراق أو الاعتماد على الأساليب التقليدية. بينهم:

ضرورة الحصول على كود من أجل استخدامه في متجر التسوق.

يتم تسجيل البيانات المطلوبة واختيار فترة سداد الدفعات الشهرية.

يحتاج العميل إلى توقيع العقود إلكترونيًا للحصول على قسيمة الشراء واستخدامها بالتقسيط للهواتف المحمولة من مكتبة جرير أو من خلال أحد الشركاء الآخرين المعتمدين لدى إمكان.

يمكن الموافقة على الطلب عند توفر عدد من شروط التقديم ، بما في ذلك شروط الراتب ، والتي يمكن الاستعلام عنها عند الزيارة إمكان لتمويل المشتريات وكذلك التعرف على أهم الميزات.

مبلغ تمويل إمكان لأقساط المشتريات

تختلف القيمة القصوى للتمويل من برنامج لآخر عن طريق الشركة ، وفيما يتعلق بالمشتريات بالتقسيط تصل قيمتها إلى خمسين ألف ريال سعودي ، ومن مزاياها الأخرى ما يلي:

السداد على مدى سنتين كحد أقصى دون تحويل الراتب لجميع عملاء البنوك السعودية.

التقسيط متاح لمصلحة المواطن أو المقيم.

لا يشترط على المواطنين العمل في إحدى الشركات المعتمدة حتى تتم الموافقة على طلبه.

ولمزيد من التفاصيل يمكن الاستفسار عن طريق الاتصال على 8001240251 وهو الرقم المجاني الموحد الذي يتلقى الشكاوى والاقتراحات أيضًا ويزود العملاء بكافة المعلومات حول أبرز منتجات إمكان سواء لتقسيط الهاتف أو تقسيط السيارة.