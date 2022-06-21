تمويل الراجحي | التقديم على التمويل الشخصي والعقاري والسيارات

مصرف الراجحي من أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية والذي يتعامل مع المواطنين والمقيمين. تقدم شركة الراجحي للتمويل العديد من البرامج للتمويل الشخصي والعقاري وتمويل السيارات. كما يقدم مصرف الراجحي في المملكة الكثير من التسهيلات للعملاء والتي تشمل برامج تمويلية متنوعة تناسب احتياجات جميع المواطنين والمقيمين على اختلاف أنواعهم. بالإضافة إلى برامج التمويل ، يتعامل البنك إلكترونيًا ، حيث يمكن لمقدم الطلب تقديم الطلب عبر موقع البنك الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول فقط للحصول على الخدمة خلال دقائق. في هذا المقال ، نوضح بالتفصيل برامج التمويل النقدي والعقاري وتمويل السيارات التي يقدمها مصرف الراجحي ، إلى جانب الأوراق والشروط المطلوبة لتقديم طلبات الدعم ، وأخيرًا رابط التقديم.

التمويل الشخصي من تمويل الراجحي:

برامج التمويل الشخصي المختلفة تقدم دعما ماليا في بعض البرامج يصل إلى 2 مليون ريال. تتميز جميع البرامج بخضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية وخطط سداد مرنة ، كما أن طلب التمويل يستغرق وقتًا قصيرًا ، وفي بعض البرامج يصل إلى 30 دقيقة فقط. الآن نذكر هذه البرامج بإيجاز قبل أن نتحدث عنها بالتفصيل.

برنامج الوطني للتمويل الشخصي ، برنامج الوطني للتمويل المرن للموظفين المقبلين على التقاعد ، برنامج التمويل العقاري المضمون ، وبرنامج التمويل الخاص بك حتى الساعة 10:00 مساءً ، مما يتيح لك الحصول على التمويل بمجرد التقدم بطلب للحصول عليه بين الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً. العاشرة مساء.

شروط الحصول على تمويل الراجحي الوطني الشخصي:

هذا التمويل متاح للمواطنين والمقيمين.

يجب ألا يزيد عمر العميل عن 60 عامًا للموظف و 70 عامًا للمتقاعد في تاريخ الدفع الأخير.

ألا يقل راتب المواطن السعودي العامل عن 2000 ريال ، ولا يقل راتب المتقاعد عن 1900 ريال.

أن لا يقل راتب الوافد عن 5000 ريال.

تقديم تحديد الراتب وتثبيته مع نموذج طلب التمويل.

يمكنك الوصول حاسبة التمويل الشخصي.

شروط الحصول على تمويل وطني مرن:

ما تبقى من العميل حتى التقاعد خمس سنوات على الأكثر.

أن لا يقل مبلغ التمويل عن 8 آلاف ريال ولا يزيد عن 2 مليون ريال.

مدة التمويل تصل إلى 5 سنوات.

هناك فترة سماح لتحويل الراتب التقاعدي إلى مصرف الراجحي.

التمويل بضمان العقار:

تمويل الراجحي بضمان عقاري خدمة متاحة للمواطنين السعوديين فقط.

يمكن أخذ المداخيل الأخرى في الاعتبار ، بحيث يكون حد التمويل 50٪ من قيمة الدخول كحد أقصى.

يمكن توفير تمويل يصل إلى 70٪ من قيمة العقار و 60٪ من قيمة الأرض.

ألا يقل الراتب في القطاعات الحكومية عن 5000 ريال وفي القطاع الخاص ألا يقل عن 7500 ريال.

تبدأ قيمة التمويل من 50 ألف ريال بحد أقصى 3 ملايين ريال لأصحاب الرواتب الثابتة أو الوحدات السكنية أو الأراضي.

تمويل الراجحي للسيارات:

يمكنك الحصول على سيارة أحلامك بالتقسيط أو الإيجار. يقدم مصرف الراجحي عددًا كبيرًا من برامج تمويل السيارات التي تناسب الجميع ، ولدى البنك 11 صالة عرض للسيارات منتشرة في جميع أنحاء المملكة.

تقدم هذه البرامج هامش ربح تنافسي ، وهناك إمكانية التمويل بدون دفعة أولى والحصول على تمويل يصل إلى 2 مليون ريال. برامج تمويل السيارات من مصرف الراجحي هي:

تمويل شراء السيارات بالتقسيط.

تمويل تأجير السيارات.

آمن على سيارتك.

وكذلك عروض ومكافآت مصرف الراجحي على السيارات.

التمويل العقاري من مصرف الراجحي:

يقدم تمويل الراجحي العقاري قائمة كبيرة من الخيارات. إذا كنت ترغب في شراء عقار جديد ، أو إعادة هيكلة التزاماتك العقارية ، أو التعامل في عقارات استثمارية ، أو حتى شراء أرض ، فستجد ما تريده مع برامج التمويل العقاري من مصرف الراجحي. تخضع جميع البرامج لأحكام الشريعة الإسلامية وتصل الاستجابة لطلبات التمويل في غضون 10 أيام.

أما عن قائمة برامج التمويل العقاري فهي كالتالي:

برنامج شراء منزل.

برنامج شراء الأراضي.

التمويل بضمان العقار.

استثمار عقاري.

العقارات والتمويل الشخصي.

التمويل المعجل والمدعوم.

برنامج حماية الملكية ومحتوياته.

كيفية التقدم للحصول على التمويل: