تمويل الرياض الشخصي يصل إلي 500 ألف ريال لأصحاب الأعمال الحرة

يعتبر تمويل الرياض الشخصي من أهم المنتجات التمويلية التي يقدمها بنك الرياض السعودي لعملائه. من الممكن أن يواجه أي منا ضائقة مالية مفاجئة أو حتى الرغبة في البدء في تمويل مشروع صغير يمكننا من خلاله زيادة الدخل الشهري والعائد المالي. لذلك ، يقدم بنك الرياض العديد من الحلول التمويلية المختلفة من خلال مجموعة متنوعة من العروض والمنتجات التمويلية التي تناسب العديد من العملاء. يعتبر بنك الرياض من أهم البنوك والبنوك في المملكة العربية السعودية ، والذي يسعى دائمًا لتقديم الحلول التمويلية كأحد الهيئات والمصادر التمويلية المعتمدة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. قدم بنك الرياض منتجات تمويلية في مختلف المجالات. في عالم السيارات ، قدم البنك تمويل السيارات بدون رسوم إدارية أو دفعة أولى. كما تنوعت في تقديم عروض تمويلية كعرض راتبك براتبين من بنك الرياض ، كما قدمت منتجات تمويلية للأفراد مثل التمويل الشخصي بقيمة 300 ألف ريال سعودي. أدناه ، وعلى امتداد الأسطر القليلة التالية ، ستتم مناقشة تفاصيل التمويل الشخصي للرياض للعمل الحر ، وما هي الفئات المستهدفة ، والميزات والشروط في هذه المقالة.

تمويل الرياض الشخصي لرواد الأعمال

أعلن بنك الرياض في وقت سابق عن تمويل شخصي لأصحاب الأعمال الحرة بقيمة 500 ألف ريال سعودي ، والذي يستهدف أصحاب المهن والعاملين لحسابهم الخاص (مهندسين معماريين – صيادلة – محامون – أطباء – محاسبون قانونيون) وسط العديد من المزايا والتي هم كالآتي:

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، كما تعلن من قبل الجهات المختصة بالبنك.

تمويل كبير يصل إلى 500 ألف ريال سعودي.

أنظمة سداد مرنة.

أقساط شهرية تصل إلى 36 شهرًا.

هامش ربح تنافسي.

وفي حالة الوفاة لا قدر الله يعفى الورثة من سداد باقي الأقساط.

قام بوضع بنك الرياض بعض الشروط والضوابط الخاصة بالعاملين لحسابهم الخاص والمهنيين من أجل الحصول على التمويل ونلخصها في الآتي:

التمويل متاح لجميع العملاء الذين يستوفون شروط الحصول على التمويل.

ألا يقل عمر العميل عن 25 سنة.

التمويل متاح للعملاء السعوديين وغير السعوديين بشرط أن يكونوا عملاء مصرفيين (ذهب – خاص – ماسي).

ألا يقل الدخل الشهري للعميل عن 30 ألف ريال شهرياً.

أقل مبلغ تمويل 50 ألف ريال وأعلى 500 ألف ريال.

الحد الأقصى لمدة العقد (3) سنوات بإجمالي 36 شهرًا.

ألا تقل مدة الخدمة عن سنة.

للتقدم بطلب للحصول على تمويل ، يمكنك التواصل مع بنك الرياض من خلال الرقم (800-124-2020) أو تفضل بزيارة أقرب فرع لبنك الرياض المنتشر في جميع أنحاء المملكة.