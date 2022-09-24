تمويل السيارات عبداللطيف جميل 1444 عروض التقسيط اليوم الوطني 92، أقدمت شركة عبد اللطيف جميل الفترة الأخيرة على تقديم عروض ضخمة جدا على عدد كبير من السيارات الحديثة والجديدة والمستعملة داخل الشركة، حيث تناولت العروض فتح باب التقسيط المريح لكافة العملاء للحصول على سيارة أحلامك، وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92، حيث يوجد عدد كبير من المواطنين بالحصول على تمويل السيارات عبداللطيف جميل 1444 .

تمويل السيارات عبداللطيف جميل 1444

من خلال شركة عبد اللطيف جميل يمكنك الحصول على عروض تقسيط العيد الوطني 2022 التي تقدمها الشركة لعملائها بخصومات كبيرة، حيث تصل الخصومات إلى حوالي 45٪، ونسبة تقسيط الشركة فِيْ السيارة منخفضة مقارنة بباقي الفترة. الشركات، كَمْا أنها تقدم وَظْائِفْ

لا تحتاج الشركة إلى ضامن. كَمْا أن عبد اللطيف جميل لا يحتاج إلى رسوم إدارية. لم يتم السداد الأولي. يتم تحديد الحصص وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. التمويل متاح للمتقاعدين. مدة السداد تصل إلى 60 شهرًا.

مميزات عبداللطيف جميل للسيارات

يمكن الحصول على تمويل السيارة من صفقات العيد الوطني على السيارة التي تريدها دون وجود ضامن أو دفعة مقدمة للسيارة، وهناك العديد من صفقات السيارات المختلفة. شركة عبد اللطيف جميل أيّ

سيارة سوزوكي ارتيجا، ودفعها أكثر من 5 سنوات، و 1352 ريال تدفع شهرياً. سوزوكي بالينو و الدفعه اكثر من 5 سنوات و 1028 ريال تدفع كل شهر. أما بالنسبة لسيارة سوزوكي فِيْتارا فالدفعة 5 سنوات وتدفع 1626 ريال شهرياً. بالإضافة إلى سوزوكي سيلز 2023، والدفع أكثر من 5 سنوات، ويدفع 1071 ريال كل شهر. سيارة سوزوكي جيمني، ودفعها أكثر من 5 سنوات، ودفع 1751 ريال شهرياً.

تمويل فوري سريع شركة عبد اللطيف

وضعت شركة عبد اللطيف جميل عدة شُروطْ يجب توافرها للحصول على سيارة بالتقسيط من الشركة، ومن أهم هذه الشُروطْ

أن لا يقل راتب المتقدم عن ثلاثة آلاف ريال.

إذا كنت موظفًا فِيْ القطاع الخاص، فِيْجب ألا تقل فترة عملك عن 3 أشهر.

أن يكون موظفاً فِيْ القطاع الحكومي لمدة لا تقل عن شهر.

شروط حصة شركة عبد اللطيف جميل

يمكن للمواطنين التعرف على أحدث العروض من عبد اللطيف جميل من خلال

الوصول إلى الموقع الرسمي للشركة. بعد ذلك، انقر فوق مربع أسعار منتجات التمويل. انتقل إلى عروض التمويل الأخيرة. تعرف على جميع الشُروطْ والأحكام للاستفادة من العروض التي تقدمها الشركة.

يمكن الحصول على تمويل السيارات عبداللطيف جميل 1444 والتمتع بكافة عروض التقسيط على أحداث السيارات من خلال الدخول عبر موقع عبد اللطيف جميل للسيارات الرسمي ومن ثم القايم بالموافقة على كافة الشروط المطلوبة.