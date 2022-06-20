تمويل بدون كفيل من خلال بنك التنمية الاجتماعية عبر منتج أهل

التمويل بدون كفيل ، وهو من أكثر متطلبات الكثير من السعوديين لتلبية احتياجاتهم أو تحسين أوضاعهم الاجتماعية ، بحيث يلبي بنك التنمية الاجتماعية احتياجات المواطنين السعوديين من خلال العديد من المنتجات التمويلية ، وذلك حسب رغبة الأسر التي تبحث عن التمويل. ومن ابرز تمويلات بنك التنمية الاجتماعية منتجات تمويل الافراد ومنها المنتج العائلي والمنتج العائلي ومنتج تمويل الزواج وتمويل الترميم ومنتج كنف ، وفي هذا المقال سنتعرف على كيفية القيام بذلك. الحصول على تمويل بدون كفيل من خلال بنك الائتمان ومن خلال منتج أهل.
مزايا المنتج: ـ الحصول على تمويل بدون ضامن
يعتبر منتج أهل من أهم برامج التمويل في بنك التنمية الاجتماعية ، حيث يستهدف المواطنين والمواطنات ، بدون تكلفة أو رسوم إدارية ، ويتم تقديمه مجانًا ، وذلك لدعم الأسر في مواجهة أعباء الحياة. من خلال توفير المزايا التالية:
- الحد الأقصى لمبلغ التمويل ستون ألف ريال سعودي.
- فترة سداد مبلغ التمويل تصل إلى خمس سنوات.
- تحصيل قسط التمويل على أساس شهري.
- رسوم الخدمة مجانية.
- الإعفاء من سداد قيمة التمويل في حالة الوفاة أو العجز الكلي لا قدر الله وفق شروط وثيقة التأمين.
شروط التقديم على منتج من بنك التنمية الاجتماعية
- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن سبعين عامًا.
- يجب أن يكون لمقدم الطلب سجل ائتماني صالح.
- ألا يزيد الدخل الشهري لمقدم الطلب عن 12،500 ريال سعودي.
- توافر الشروط الخاصة المودعة بالمنتج التمويلي.
- تقديم العنوان الوطني لمقدم الطلب مصحوبًا بالهوية الوطنية.
- رقم IBAN لمقدم الطلب.
- رقم الهاتف المسجل في منصة أبشر.
كيفية التقدم للحصول على التمويل
يمكنك التقديم عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني للبنك باستخدام حساب الوصول الوطني الموحد ، والذي ستجده عن طريق إدخال موقع التنمية الاجتماعية منتج الناس.
ملاحظة مهمة هي أن تمويل الأشخاص بدون كفيل هو لموظفي القطاع الحكومي ، ولكن في حال كان مقدم الطلب موظفًا في القطاع الخاص ، أو متقاعدًا من القطاع الخاص ، أو ربة منزل ، أو طالب تقديم ضمان لهم ، كما هو منصوص عليه في النموذج 105 على موقع البنك وفي نهاية المقال قدمنا لكم أبرز طرق الحصول على تمويل بدون كفيل من خلال منتج أهل
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