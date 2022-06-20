تمويل بدون كفيل من خلال بنك التنمية الاجتماعية عبر منتج أهل

التمويل بدون كفيل ، وهو من أكثر متطلبات الكثير من السعوديين لتلبية احتياجاتهم أو تحسين أوضاعهم الاجتماعية ، بحيث يلبي بنك التنمية الاجتماعية احتياجات المواطنين السعوديين من خلال العديد من المنتجات التمويلية ، وذلك حسب رغبة الأسر التي تبحث عن التمويل. ومن ابرز تمويلات بنك التنمية الاجتماعية منتجات تمويل الافراد ومنها المنتج العائلي والمنتج العائلي ومنتج تمويل الزواج وتمويل الترميم ومنتج كنف ، وفي هذا المقال سنتعرف على كيفية القيام بذلك. الحصول على تمويل بدون كفيل من خلال بنك الائتمان ومن خلال منتج أهل.

مزايا المنتج: ـ الحصول على تمويل بدون ضامن

يعتبر منتج أهل من أهم برامج التمويل في بنك التنمية الاجتماعية ، حيث يستهدف المواطنين والمواطنات ، بدون تكلفة أو رسوم إدارية ، ويتم تقديمه مجانًا ، وذلك لدعم الأسر في مواجهة أعباء الحياة. من خلال توفير المزايا التالية:

الحد الأقصى لمبلغ التمويل ستون ألف ريال سعودي.

فترة سداد مبلغ التمويل تصل إلى خمس سنوات.

تحصيل قسط التمويل على أساس شهري.

رسوم الخدمة مجانية.

الإعفاء من سداد قيمة التمويل في حالة الوفاة أو العجز الكلي لا قدر الله وفق شروط وثيقة التأمين.

شروط التقديم على منتج من بنك التنمية الاجتماعية

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن سبعين عامًا. يجب أن يكون لمقدم الطلب سجل ائتماني صالح. ألا يزيد الدخل الشهري لمقدم الطلب عن 12،500 ريال سعودي. توافر الشروط الخاصة المودعة بالمنتج التمويلي. تقديم العنوان الوطني لمقدم الطلب مصحوبًا بالهوية الوطنية. رقم IBAN لمقدم الطلب. رقم الهاتف المسجل في منصة أبشر.

كيفية التقدم للحصول على التمويل

يمكنك التقديم عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني للبنك باستخدام حساب الوصول الوطني الموحد ، والذي ستجده عن طريق إدخال موقع التنمية الاجتماعية منتج الناس.

ملاحظة مهمة هي أن تمويل الأشخاص بدون كفيل هو لموظفي القطاع الحكومي ، ولكن في حال كان مقدم الطلب موظفًا في القطاع الخاص ، أو متقاعدًا من القطاع الخاص ، أو ربة منزل ، أو طالب تقديم ضمان لهم ، كما هو منصوص عليه في النموذج 105 على موقع البنك وفي نهاية المقال قدمنا ​​لكم أبرز طرق الحصول على تمويل بدون كفيل من خلال منتج أهل