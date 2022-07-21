تمويل بـ5000 ريال سريع من سلفة بدون قيود 1443 الاستلام فوري بدون تحويل الراتب

قرض سريع 5000 ريال من سلفة غير مقيدة 1443 نتعامل اليوم مع قضية تثير قلق الكثير من المواطنين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة وهِيْ شُروطْ التقديم والحصول على تمويل غير مقيد من سلفة للعام الحالي 1443 هـ وخطواتها. التسجيل فِيْ منصة Salfa السَعُودِيْة قدم البنك المركزي السعودي قرضًا سريعًا مقدمًا للحصول على تمويل فِيْ عدة دقائق من لحظة تقديم الطلب والتمويل، بقيمة تصل إلى 5000 ريال سعودي، وكل هذا سنقدمه لكَمْ فِيْ السطور التالية من موقعنا المقال. .

شُروطْ الحصول على تمويل غير مقيد لسلفة 1443 هـ

يمكنك الحصول على تمويل بدون قيود من سلفة وفق معايير وشُروطْ معينة وهِيْ كالتالي –

يجب أن يكون الشخص الذي تريده احصل على قرض سريع مواطن سعودي ويقيم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

مواطن سعودي ويقيم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. يجب ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 18 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا ويجب أن يكون لديه بطاقة خاصة به وسجل ائتماني.

ألا تقل مدة توظيف المتقدم عن ثلاثة أشهر فِيْ القطاع الحكومي بالمملكة وستة أشهر فِيْ القطاع الخاص بالمملكة.

يجب ألا يقل الراتب الشهري لمقدم الطلب عن 4000 ريال سعودي، ولا توجد مشكلة فِيْ تقديم الطلب لأن المشاكل قد تعرض الطلب للرفض.

خطوات الحصول على القرض الشخصي من السلفة 1443 هـ

للتقدم بطلب للحصول على قرض سلفة نقدية سريع، يحتاج مقدم الطلب إلى اتباع عدة خطوات، وهذه الخطوات كلها كالتالي –

أدخل رَابِطْ المنصة عبر الإنترنت. الدفع مقدما وانقر على أيقونة “إنشاء حساب جديد”.

وانقر على أيقونة “إنشاء حساب جديد”. بعد ذلك، اكتب جميع بياناتك الشخصية بشكل صحيح فِيْ كل حقل على الموقع.

وتتمثل البيانات فِيْ رقم الهاتف المحمول والشهادة الوطنية التي سجل بها لدى وزارة الداخلية إلكترونياً عبر منصة “أبشر”.

يتم تمثيله أيضًا فِيْ عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستلم والاسم الكامل، وبعد ذلك يختار كلمة مرور مناسبة.

ثم اسم المستخدم الخاص بك لاستخدامه فِيْ عملية تسجيل الدخول.

يرجى قراءة جميع شُروطْ وأحكام المنصة أمامك على صفحة المنصة.

انقر فوق رمز “قبول الشُروطْ” ثم انقر فوق رمز “متابعة”.

مزايا الحصول على قرض من منصة سلفا

تقدم منصة Advance Finance 5000 ريال سعودي لمن يريدها، وبسبب المزايا التي يجلبها التمويل، أصبح الطلب على هذه المنصة قوياً للغاية، ومن مزاياها –

شُروطْ القرض بسيطة وغير معقدة لكل من يريد الحصول عليها.

تطبق شُروطْ القرض المسبق ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

القرض لا يلزم المواطن بتحويل الراتب.

توفر المنصة السابقة إمكانية الدفع بسهُولة.

إذا تم استيفاء جميع الشُروطْ، فسيتم الموافقة عليها، وفِيْ حالة عدم الموافقة، يحق لهم تقديم طلب اعتراض.

يحق للعميل اختيار الطريقة والمدة التي يرغب فِيْ السداد عنها بما لا يتجاوز 6 أشهر فقط.

يجب أن يكون تاريخ الفاتورة والقسط فِيْ اليوم الثامن والعشرين من كل شهر، إذا قام العميل بالدفع قبل ذلك اليوم، فسيكون تاريخ استحقاق الشهر التالي هُو الثامن والعشرون.

بمجرد أن تتقدم بطلب للحصول على التمويل المقدم، ستحصل عليه خلال 15 دقيقة فقط لبدء مشروعك، وهذه إحدى خدمات المملكة لتحسين حياة مواطنيها.