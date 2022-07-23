تمويل بنك الأهلي العقاري فِيْ السَعُودِيْة مع المميزات و الاجراءات المطلوبة

تمويل من البنك العقاري الوطني. إنه تمويل يقدم لك حَلْولاً مصممة خصيصًا لتكون قادرًا على امتلاك منزلك الذي يحَلْم به أي شخص فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. يتم تسهِيْل التمويل العقاري للبنك الأهلي التجاري من خلال تسهِيْلات وإجراءات بسيطة تتكيف مع ظروف كل شخص. ، ويقدم البنك الأهلي التمويل العقاري لمنزلك الخاص لأول مرة حيث يمتلك البنك الأهلي عددًا كبيرًا من منتجات التمويل العقاري، ويوفر أنظمة لجميع ظروف العميل، والتي تعتبر أنظمة خاصة جدًا وتسهِيْلات كبيرة يقدمه البنك الأهلي لجميع عملائه، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على تفاصيل هذا التمويل المهم وكذلك التعرف على خصائصه والإجراءات المطلوبة.

تمويل البنك الأهلي العقاري

يشتهر البنك الأهلي السعودي بأنه من أقدم البنوك التي تم إنشائها فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة وكان ذلك فِيْ عام 1952 ميلادي البنك الأهلي مع سهُولة التعامل الورقي وأيضاً مميزاته العديدة ومن أهمها موافقتك على أحكام الشريعة الإسلامية، ومن خلال هذا المقال سنتعرف بالتفصيل على خصائص وإجراءات التمويل العقاري من البنك الأهلي لمساعدة الراغبين فِيْ الحصول على تمويل عقاري من البنك الأهلي.

مزايا تمويل الأهلي العقاري

أسعار ومزايا غير مسبوقة لعملاء روشان فِيْ سدرة 1، بينما تم بيع الوحدات.

أسعار مخفضة ومميزة على منتج المساكن قيد الإنشاء “على الخريطة” لجميع المستفِيْدين من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بمعدل سنوي تنافسي يبدأ من 3.63٪.

تمويل البنك الأهلي العقاري بدون تحويل الراتب.

تمويل عقاري حتى سن 75.

متاح لعملاء الملكية الفردية.

اختر أرضك وابني منزل أحَلْامك من خلال منتج تمويل الأراضي وتمويل البناء.

خطوات تقديم طلب الرهن العقاري

هناك سلسلة من الخطوات والإجراءات التي يجب القيام بها لتقديم طلب للحصول على تمويل عقاري فِيْ البنك الأهلي التجاري، وهذه الخطوات هِيْ كالتالي.