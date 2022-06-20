تمويل بنك التنمية الاجتماعية بدون تحويل راتب

تمويل بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية حيث يعتبر بنك التنمية الاجتماعية من أهم مصادر التمويل للناس في المملكة العربية السعودية. تم إنشاء البنك خصيصًا لهذا الغرض ، وهو تقديم الدعم والتمويل للأفراد من أجل تغطية مطالبهم. تأسس البنك بمرسوم ملكي عام 1391 هـ بميزانية قدرها 40 مليون ريال سعودي قبل أن ترتفع ميزانية البنك إلى أكثر من مليار ريال سعودي ، ومن أهم المنتجات التمويلية للأفراد تمويل الزواج وقرض الأسرة ، قرض الأسرة وقرض كنف للمطلقات والأرامل. أهم الشروط العامة للحصول على تمويل من بنك التنمية الاجتماعية بدون تحويل الراتب أو الالتزامات.

الشروط العامة لتمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية

أن لا يزيد عمر المستفيد عن 60 سنة.

كما أن عمر الكفيل لا يزيد عن 55 سنة.

كما أن الدخل الشخصي لمقدم الطلب لا يتجاوز 12،500 ريال سعودي.

يجب أن يكون هذا هو أول زواج للمستفيد أو طلاقه أو بتوقيت زوجته.

كما يجب أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو من جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.

كما يجب إحضار عقد الزواج على ألا يزيد عمره عن سنتين.

يجب أن يكون عقد الزواج مصدقًا من المحكمة ، ويتم احتساب التاريخ على التقويم الهجري.

تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية

أن لا يزيد عمر المستفيد عن 70 سنة و 55 سنة للكفيل.

كما يجب ألا يزيد الدخل الشهري للأسرة عن 12500 ريال سعودي.

كما أن نصيب الفرد من الدخل داخل الأسرة لا يتجاوز 3000 ريال سعودي.

كما يحق للمرأة التقدم بطلب للحصول على تمويل أسري إذا كانت مطلقة أو أرملة وتعيل الأطفال.

شروط قرض بنك التنمية الاجتماعية CNF

التمويل مخصص للمطلقات والأرامل.

يجب أن يكون مقدم الطلب أيضًا هو المعيل للأسرة.

أن لا يقل عمر المستفيد عن 25 سنة.

كما أن عمر الكفيل لا يزيد عن 55 سنة.

كيفية التقدم بطلب للحصول على قرض من بنك التنمية الاجتماعية

يتم الحصول على التمويل من خلال التقدم إلى الرابط الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية أدخل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح وتأكد من صحتها.