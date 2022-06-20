تمويل تسهيل بنك الرياض تعرف على المميزات وأهم الشروط المطلوبة للحصول عليه

تمويل تسهيلات بنك الرياض تعرف على المميزات وأهم الشروط المطلوبة للحصول عليها. بنك الرياض من أكبر وأهم البنوك في المملكة العربية السعودية. لديه أيضًا العديد من العملاء الذي يعمل دائمًا على استقطابهم وتزويدهم بخدمات متنوعة. كما يعمل بنك الرياض على تقديم أشكال جديدة ومختلفة للتمويل والقروض. من الخدمات التي يقدمها بنك الرياض لعملائه خدمة التسهيل. يبحث معظم العملاء داخل المملكة عن تعريف هذه الخدمة ومميزاتها. لذلك سوف نقدم اليوم في هذا المقال ميزات هذه الخدمة وشروط الحصول عليها أيضًا. يمكنك أيضًا التعرف على التمويل العقاري لبنك الرياض. تعرف على مميزاته وأهم الشروط والمستندات المطلوبة للحصول عليه

تمويل تسهيلات بنك الرياض

حيث أن بنك الرياض لديه العديد من العملاء الذين يسعون دائمًا لتوفير الراحة والجهد لهم. كما تعمل جاهدة لتزويدهم بكل الخدمات الجديدة والمتميزة لضمان استمراريتهم وجاذبيتهم له. من بين الخدمات العديدة التي تقدمها لعملائها ، هناك خدمة تسهيل. حيث يمكن للعميل بنك الرياض من القدرة على طلب سلفة على راتبه بنسبة 25٪ من قيمة الراتب المودع لدى بنك الرياض. يتم ذلك عن طريق التأكد من التوافق الائتماني للعميل عند تقديمه طلب الاشتراك في الخدمة. وبالمثل ، فإن قيمة المبلغ المقدم يتم إصلاحها طوال فترة الاشتراك السنوي.

مزايا سلفة بنك الرياض

يتمتع العملاء في بنك الرياض بمنح سلفة بعد برنامج تسهيل. السلفة التي يقدمها بنك الرياض لها العديد من المزايا والتي يمكن عرضها على النحو التالي:

السلفة المقدمة من بنك الرياض تتميز بالتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية

قيمة السلفة ثابتة طوال مدة الاشتراك

كما تتميز بالسرعة حيث يمكن للعميل الحصول على موافقة سريعة وفورية

أيضا ، يتم دفع رسوم الاشتراك مرة واحدة فقط.

يتم تقديم خدمة مسبقة لكل من المقيمين والمواطنين السعوديين.

شروط الحصول على سلفة من بنك الرياض

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يستوفيها العميل حتى يتمكن من الحصول على مبلغ السلفة. نذكر هذه الشروط على النحو التالي:

يجب ألا يقل عمر العميل عن 22 سنة للمقيم ، وبالنسبة للمواطن السعودي يجب ألا يقل عمره عن 18 سنة.

كما يشترط ألا يقل الدخل الشهري عن 8000 ريال سعودي.

أن يعمل العميل في القطاع الخاص أو الحكومي أو شبه الحكومي.

كما يجب ألا تتجاوز قيمة السلفة 25٪ من صافي الراتب للعميل.

تمويل تسهيلات بنك الرياض وأهم المزايا التي يتمتع بها بنك الرياض

كما يتميز بنك الرياض بكونه أحد أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية والأكثر مملوكة للعملاء. ويرجع ذلك إلى مزايا بنك الرياض على النحو التالي:

يتميز البنك بسرعة التمويل الشخصي

كما تتميز بإمكانية إعادة التمويل الشخصي

توفير عدد من القنوات المصرفية لتسجيل واحد

تطبيق الرياض الذي يمكن من خلاله فتح حساب

يمكن استخدامه أيضًا لإدخال بصمات الأصابع.

أرقام الاتصال لبنك الرياض

حيث يقدم بنك الرياض مجموعة من التسهيلات لعملائه ، ومن أهم هذه التسهيلات وجود أرقام هواتف للتواصل مع البنك. يمكننا عرض أرقام التواصل مع بنك الرياض على النحو التالي: