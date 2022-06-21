تمويل حتى 2,000,000 ريال سعودي للمقيمين والسعوديين على 5 سنوات

تمويل يصل إلى 2،000،000 ريال سعودي للمقيمين والسعوديين على مدى 5 سنوات من بنك ساب. مهما كانت احتياجاتك المالية ، سواء كانت التخطيط للزواج ، أو إنشاء منزل ، أو نفقات التعليم ، أو فتح شركة ، أو شراء سلع استهلاكية أو سيارة ، وغيرها. سيوفر لك التمويل العديد من المزايا لتحقيق أحلامك المالية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

تمويل يصل إلى 2،000،000 ريال سعودي للمقيمين والسعوديين على مدى 5 سنوات

تمويل التورق: تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مقدم من بنك سامبا. هي إحدى المبيعات المصرح بها من قبل الهيئة الشرعية للبنك. حيث يمتلك البنك المعادن التي تم شراؤها من السوق الدولية للمعادن ثم بيعها للعميل بسعر سنوي ثابت ومعروف. بعد شراء العميل للمعادن ، يقوم بتفويض إدارة الخزانة بالبنك للتوقيع على وكالة لبيع المعادن نيابة عن العميل للحصول على نقد مالي بالمزايا التالية:

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

سريع وفوري يمكن الحصول عليه بعد 3 ساعات فقط من طلبك إذا تم استكمال جميع المستندات.

مبلغ تمويل يصل إلى 2،000،000 ريال سعودي.

يعفى من المديونية في حالات الوفاة أو العجز الكلي وبعد تقديم المستندات المطلوبة.

تتناسب أقساط السداد مع الدخل الشهري للعميل لمدة تصل إلى 5 سنوات (60 شهرًا).

يمكن سداد الديون القائمة مع أطراف أخرى (برنامج سويتش).

يمكن الحصول على تمويل إضافي بعد دفع 20٪ من التمويل المستحق.

شروط الحصول على تمويل سامبا 2 مليون ريال

أن لا يقل عمر العميل عن 21 عامًا.

ألا يزيد العمر عن 58 عاما للعاملين في القطاع الحكومي و 60 عاما للعاملين في القطاع الخاص.

الحد الأدنى للراتب الإجمالي للسعودي 4000 ريال. لغير السعوديين 7000 ريال.

ألا تقل مدة الخدمة في وظيفتك الحالية عن شهر للسعوديين وثلاثة أشهر لغير السعوديين.

التمويل الشخصي للمتقاعدين

يقدم ساب برنامج (تمويل شخصي للمتقاعدين) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية باسم المرابحة والتورق مع المزايا التالية: