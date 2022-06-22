تمويل سريع من سلفه 5000 آلاف ريال بدون كفيل تسديد لمدة 6 شهور بأقل قسط شهري

تمويل سريع من سلفه 5000 ألف ريال يتساءل كثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن كيفية وطرق وخطوات التقدم بطلب للحصول على قرض سريع سلفه ، حيث قدم البنك المركزي السعودي قرضاً يسمى “قرضاً مقدماً” والعديد من العملاء. يمكن الحصول عليه ، فهو قرض سريع ومن أفضل القروض التي يتم تقديمها لسداد الديون بشكل سريع ، وفي مقالنا اليوم سنشرح لكم أهم المعلومات حول القرض المقدم والشروط التي يجب على العميل الحصول عليها لكي تكون مؤهلاً للحصول على قرض مقدم.

خطوات التقديم على قرض سريع سريع 1443 هـ

للتقدم بطلب للحصول على قرض سعودي سريع الدفع ، يجب اتباع بعض الخطوات والخطوات على النحو التالي: –

أدخل رابط منصة سلفا الرسمي وهو Sulfah.com .

. ثم انقر فوق رمز “تسجيل الدخول” واكتب اسم المستخدم وكلمة المرور.

اكتب رقم هويتك الوطنية الشخصية ورقم هاتفك المحمول ، ثم اكتب رمز التحقق في الصورة التي أمامك.

بعد ذلك ، انقر على زر “تسجيل الدخول” ووافق على شروط ومعايير منصة سلفا.

وبذلك تكون قد دخلت إلى المنصة ولديك حساب خاص بك عليها ، ومن ثم يمكنك البدء في طلب التمويل والحصول على القرض.

حدد المبلغ المطلوب للتمويل ، ثم انقر على أيقونة “متابعة الطلب” ، ثم انتظر عدة دقائق وستجد ردًا على طلبك بالقبول أو الرفض.

شروط الحصول على القرض السعودي المقدم 1443 هـ

وضع البنك المركزي عدة شروط لاستحقاق القرض مقدمًا ، ومن هذه الشروط ما يلي: