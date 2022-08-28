تمويل سيارات امكان الشُروطْ والخطوات، تعد شركة امكان من الشركات الكبيرة التي تقدم الكثير من الخدمات الكبيرة لعملائها حيث يستفيد المواطن السعودي، من التمويل في الكثير من المجالات، وخاصة في السيارات وتقسيطها ولكي تستفيد من خدمات إمكان هناك بعض الشروط التي يجب ان تتوفر، ويوجد بعض الخطوات لتمويل سيارات امكان ، الحصول على تمويل شخصي بأسرع وقت ممكن.

الشُروطْ والخطوات الممكنة لتمويل السيارات

لا توجد متطلبات معقدة أو طويلة للحصول على قروض لشراء السيارات، كل ما تحتاجه هُو شُروطْ الحصول على تمويل من إمكان

تقديم هُوية ورخصة قيادة سارية المفعول.

ثم احصل على خطاب تغطية الراتب.

بالإضافة إلى ذلك، يعد الإعلان عن العنوان الوطني للعميل أحد شُروطْ الحصول على التمويل من إمكان.

قدم أيضًا كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر.

أخيرًا، عرض أسعار للسيارة ضمن شُروطْ تمويل إمكان لتقسيط السيارات.

تقدم إمكان منتج تمويل ميسّر بقيمة 50،000 ريال دون الحاجة إلى ضامن.

كيفِيْة التقديم على تمويل السيارة من إمكان

يمكن الحصول على قرض سيارة إمكان بإحدى طريقتين

أولاً الدخول إلى الصفحة الرئيسية لموقع إمكان اخترنا فئة Lease Finance من قائمة المنتجات فِيْ أعلى الصفحة. نقوم أيضًا بملء البيانات “الاسم، العمر، رقم الهاتف المحمول، صاحب العمل، نوع السيارة، الراتب”. ثم يمكن لفريق المبيعات التواصل مع العميل. اكتملت المتطلبات وبدأ تفعيل القرض.

ثانيًا من خلال أحد معارض وتجار السيارات الشريكة لشركة إمكان فِيْ بعض صالات العرض والتجار، سوف تجد لافتات الشركات مع إمكان للتمويل. بعد ذلك، تحتاج إلى ملء نموذج طلب تمويل إمكان الرَاجحّيْ. سيساعدك الممثل أيضًا فِيْ جميع الخطوات لإكَمْال الطلب. يمكن الاطلاع على شُروطْ شركة إمكان الرَاجحّيْ بأسهل الخطوات والشُروطْ.



لا تختلف الخطوات كثيرًا عن خطوات التقديم على برنامج إمكان للتمويل الأصغر.

مزايا شركة إمكان للتأجير التمويلي

يمكن التعرف على الكثير مزايا تمويل التأجير عبر موقع إمكان أيّ

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

إمكانية التقديم على قرض السيارة من تطبيق إمكان واتباع الخطوات المطلوبة.

إضافة إلى أن قيمة التمويل تصل إلى مليون ريال بتمويل إمكان الرَاجحّيْ.

اقل راتب 1900 ريال للمتقاعدين و 2000 ريال للموظفِيْن للحصول على تمويل سيارة.

بالإضافة إلى تأمين شامل طوال فترة تمويل سيارتك.

الحصول على طلب التمويل متاح للسعوديين والمقيمين.

وكذلك مدة تمويل تصل إلى خمس سنوات.

أهم ميزة لا يشترط تحويل الراتب.

حاسبة التمويل احسب تمويلك من شركة إمكان الرَاجحّيْ بأسهل الخطوات.

إمكانية التمويل الشخصي للعملاء المتقاعدين ضمن مزايا تمويل إمكان.

أخيرًا، يقدم خدمات ما بعد البيع الإلكترونية إلى جانب برامج التمويل المرنة.

للاستفادة من تمويل سيارات إمكان يوجد بعض الشروط التي يجب أن تتوفر ، ومن ثم القيام بعمل طلب تمويل من شركة مكان من خلال تطبيق إمكان، ومن ثم القيام بإدخال البيانات بشكل صحيح وستصلك رسالة موافقة للعميل عبر الجوال.