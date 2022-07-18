تمويل سيارات من البنوك السَعُودِيْة بالروابط المباشرة 2022

يعتبر سوق السيارات تعتبر المملكة العربية السَعُودِيْة من أكبر الأسواق فِيْ الوطن العربي سواء كانت جديدة أو مستعملة. قد لا يكون لدى بعض الأشخاص ما يكفِيْ من المال لدفع السعر الكامل للسيارة فِيْ المقام الأول، لذلك يلجأون إلى أحد الحَلْول وهُو تمويل السيارات متوفر فِيْ البنوك وشركات التمويل، حيث لا يلزم تحويل الرواتب، لتجنب الإجراءات المصرفِيْة الطويلة.

تمويل السيارات من البنوك السَعُودِيْة “الرَاجحّيْ”

يوفر مصرف الرَاجحّيْ برنامج خاص بتمويل السيارات للأشخاص الذين يتم تحويل معاشاتهم الشهرية إلى البنك، وبرنامج آخر لمن لا يستطيع تحويل الراتب شهريًا للبنك،

برنامج خاص بتمويل السيارات للأشخاص الذين يتم تحويل معاشاتهم الشهرية إلى البنك، وبرنامج آخر لمن لا يستطيع شهريًا للبنك، يجب أن يكون لدى موظفِيْ القطاع الحكومي عمل لا يقل عن 12 شهرًا

فِيْ حين أن موظفِيْ القطاع الخاص يجب أن يكون لديهم عمل لمدة 3 أشهر على الأقل، فإن مصرف الرَاجحّيْ هُو أفضل مزود لتمويل السيارات بسبب بساطة الإجراء.

تمويل السيارات من خلال البنك السعودي للاستثمار

مؤسسة منتج تمويل السيارات المعروف، عدم تحويل الراتب، يتطلب أن يكون لدى العملاء دخل شهري لا يقل عن 5000 ريال

المعروف، عدم تحويل الراتب، يتطلب أن يكون لدى العملاء دخل شهري لا يقل عن 5000 ريال يجب تحويل الراتب إلى حساب العميل المصرفِيْ فِيْ البنك السعودي للاستثمار

يقدم البنك خدمة عملاء مميزة ومستعد للرد على جميع الاستفسارات وهُو من أفضل البنوك التي تقدم تمويل السيارات.

قرض السيارة الشخصي من خلال الأهلي التجاري

ومن شُروطْها ألا يقل دخل العميل عن 2500 ريال.

لا يلزم دفع دفعة مقدمة أو تحويل الراتب البنك الاهلي

يمكن للمواطنين والمقيمين فِيْ المملكة من الجنسيات الأخرى الاستفادة من تمويل السيارة دون الحاجة إلى تحويل الراتب إلى البنك الأهلي التجاري

احصل على مبلغ التمويل تمت الموافقة عليه فِيْ فترة زمنية قصيرة.

تمت الموافقة عليه فِيْ فترة زمنية قصيرة. الحد الأقصى لمبلغ التمويل 500 ألف ريال.

تمويل شركة عبداللطيف جميل

مختلف معدلات تمويل السيارات اعمال عبد اللطيف جميل لا يوجد تحويل للراتب حسب نوع التمويل التي يختارها العميل ؛ يقدم مجموعة متنوعة من البرامج، بما فِيْ ذلك

تمويل المرابحة تمويل تأجير السيارات تمويل السيارات المستعملة.

شركة التيسير لتمويل السيارات

تقديم برنامج تمويل السيارات لا تقدم تحويل الراتب شركة التيسير أن الضامن غير ملزم برعاية العميل، ومدة السداد تصل إلى 60 شهرًا، ويمكن للمواطنين والمقيمين فِيْ الدول الأخرى الوصول إلى هذه البرامج بشرط أن يكون العميل فِيْ إقليم المملكة ويقيم هناك بشكل دائم .