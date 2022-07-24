تمويل شخصي بنك الأهلي للمواطنين والمقيمين فِيْ المملكة

البنك الأهلي التمويل الشخصي، يعتبر من أكبر وأهم التمويل المقدم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة لجميع المواطنين والمقيمين السعوديين، ويعتبر البنك الأهلي من أكبر البنوك السَعُودِيْة التي تقدم خدمات وقروض متنوعة، والتي تتميز بسهُولة الإجراءات . يعتبر البنك الأهلي من أقدم البنوك التي تم إنشاؤها فِيْ المملكة والذي كان عام 1952 م. يعتبر التمويل الشخصي من البنك الأهلي من الأمور المهمة للغاية التي يبحث عنها الكثير من الناس فِيْ الأراضي السَعُودِيْة، وخاصة تمويل البنك الأهلي الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الكثيرين. يجب اتباعه للحصول على تمويل شخصي من البنك الوطني.

البنك الأهلي للتمويل الشخصي

يسعى البنك الأهلي السعودي دائما إلى تطوير خدماته سواء المصرفِيْة أو الإلكترونية، ليكون على مستوى البنوك العالمية، حيث أن هناك تمويلات يتميز بها البنك الأهلي وهِيْ تمويل البنك الأهلي أون. -خط. وهِيْ خدمة تقدم للعملاء لتسهِيْل الحصول على القروض دون الذهاب للبنك وايضا التمويل من البنك الاهلي بدون ضمانات ومن اهم الخدمات ايضا حيث يمكن طلب تمويل شخصي من البنك الاهلي من خلال موقع البنك الإلكتروني، وهذا أمر مهم للغاية يقبله الكثيرون، ومن مزايا البنك أنه يوفر سداد القرض الشخصي من البنك الأهلي لمدة خمس سنوات، وهِيْ فترة مميزة، و فِيْ السطور التالية سنتعرف على شُروطْ التمويل الخاصة بالبنك الأهلي، بالإضافة إلى طريقة طلب التمويل الشخصي.

شُروطْ التمويل الشخصي البنك الأهلي

يجب أن يعمل المتقدم أولاً فِيْ أحد القطاعات العامة أو الخاصة.

يقدم البنك الأهلي التمويل الشخصي للمواطنين والمقيمين.

أن لا يقل راتب العميل السعودي عن 3000 ريال، والعميل الوافد 4000 ريال.

مدة العمل للسعوديين لا تقل عن شهر ولا تقل عن ثلاثة أشهر لغير السعوديين.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا وقت سداد القسط الأخير.

الحد الأدنى لمبلغ التمويل الشخصي 500 ريال سعودي وحتى 1،500،000 ريال سعودي.

خطوات طلب التمويل من بنك الأهلي