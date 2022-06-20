تمويل شخصي سريع وفوري دون حاجة لتحويل الراتب من سلفة

تمويل شخصي سريع وفوري دون الحاجة إلى تحويل الراتب من السلفة. توفر منصة سلفا إمكانية التمويل الشخصي على أساس التكنولوجيا المالية. لاستخدام أسهل وأسرع وتوفير الوقت. يمكن طلب التمويل الشخصي والقيام بكافة العمليات الائتمانية والحصول على الموافقة والحصول على التمويل في أي وقت ومن أي مكان داخل المملكة دون الحاجة لزيارة المقر الرئيسي للشركة. وذلك بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، ويقدم تمويلاً مبتكراً يلبي كافة احتياجات العملاء ، سواء كانت تحسين المنزل ، أو دفع رسوم التعليم ، أو إصلاح السيارة ، أو سداد الديون وغيرها. فيما يلي تفاصيل التمويل الشخصي من منصة سلفا:

تمويل شخصي سريع وفوري دون الحاجة إلى تحويل الراتب

يمكن الحصول على التمويل الشخصي كسلفة بالمزايا التالية:

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

هناك فترات سداد مرنة وسهلة ومجدولة.

يوجد هامش ربح تنافسي.

إمكانية الإيداع السريع للتمويل.

يدفع العميل قيمة التمويل على أقساط شهرية متساوية ، حسب المدة المختارة عند طلب التمويل ، وتبدأ من شهر إلى ستة أشهر. يتم إصدار الفاتورة المستحقة شهريًا في اليوم الثامن والعشرين من كل شهر.

إذا تمت الموافقة على طلب تمويل العميل بعد 25 من الشهر ، فسيتم إصدار الفاتورة المستحقة في 28 من الشهر التالي.

شروط التمويل المسبق

يمكن الحصول على التمويل الشخصي من السلفة بموجب الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

العمر بين 23 و 60 سنة. ويكون مؤهلاً.

أن يكون المتقدم في الوظيفة.

ألا تقل مدة العمل عن ثلاثة أشهر لموظفي القطاع الحكومي وستة أشهر لموظفي القطاع الخاص.

الحد الأدنى للراتب 5000 ريال.

كيفية طلب التمويل المسبق

لطلب قرض شخصي ، قم بما يلي:

تسجيل الدخول إلى منصة متقدمة.

اختر التمويل الشخصي ثم اضغط على طلب التمويل.

ثم ابدأ في ملء البيانات المطلوبة لك لإدخال رقم الهوية الوطنية ، ثم رقم الهاتف المحمول المسجل في أبشر والبريد الإلكتروني.

ثم اكتب كلمة المرور.

ثم اضغط على استكمال التسجيل ، قم بتحميل المستندات المطلوبة ، واستمر حتى اكتمال التسجيل.

التمويل المسبق

3،000.00 ريال سعودي مدة التمويل 4 شهور ، معدل النسبة السنوي (شهرياً) 10.24٪ ، ومبلغ القسط الشهري 875.00 ريال.

4،000.00 ريال ، مدة التمويل 5 أشهر ، معدل النسبة السنوي (شهري) 9.44٪ ، ومبلغ القسط الشهري 953.33 ريال.

5،000.00 ريال ، فترة التمويل 6 أشهر ، معدل النسبة السنوي (شهري) 8.79٪ ، وقسط شهري 1،012.50 ريال سعودي.

هنا انتهينا من مقالنا حول التمويل الشخصي السريع والفوري دون الحاجة إلى تحويل الراتب من السلفة ، وقد قدمنا ​​معلومات عن مزايا التمويل الشخصي من السلفة وكيفية طلب قرض شخصي من السلفة.