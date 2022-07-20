تمويل شخصي سريع 20,000 للمواطن والمقيم دون الحاجة لكفِيْل

يبحث المواطن السعودي والمقيم دائمًا عن أفضل الشركات المالية التي توفر لهم أفضل وأسرع تمويل شخصي يتيح لهم الوفاء بالتزاماتهم فِيْ أقصر وقت ممكن، ولهذا السبب نتحدث فِيْ مقالتنا عن من شركات التمويل المعتمدة وأيضًا أنها توفر تمويلًا شخصيًا سريعًا لا يتطلب وجود ضامن، حيث يمكن لكل مواطن سعودي وكذلك مقيم التقدم للحصول على هذا التمويل الذي سنتحدث عنه بالتفصيل فِيْ مقالتنا اليوم.

تمويل شخصي سريع 20،000 فِيْ اليسر للتمويل

من أفضل الشركات المالية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة شركة اليسر للإجارة والتمويل والتي تقدم الكثير من الحَلْول المالية المتنوعة سواء للأفراد أو الشركات، ومنتجات تمويلية سهلة للأفراد تشمل تمويل الإجارة، والتمويل العقاري، والاستهلاك، وتمويل المرابحة. بالإضافة إلى التمويل الأصغر الشخصي، والذي يتميز بكونه تمويل شخصي سريع، والذي سنتحدث عنه خلال سطورنا القادمة، تقدم شركة اليسر التمويل الأصغر الشخصي بمزايا تلبي متطلبات العملاء المختلفِيْن، ومن بين تلك المزايا ما يلي

يتميز التمويل الأصغر الشخصي لشركة اليسر بأنه مصمم وفقًا لما أقره الإسلام فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

وبالمثل، يتسم التمويل الأصغر الشخصي بعدم الحاجة إلى ضامن.

كَمْا أن لها فترة سداد سهلة ومرنة تصل إلى 3 سنوات.

المواطن السعودي يحصل على تمويل يصل إلى 20 ألف ريال سعودي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لغير السعوديين الحصول على تمويل يصل إلى 10،000 ريال بدون ضمانات.

يمكن للعميل أيضًا الحصول على تمويل بدون مصاريف إدارية.

كَمْا أن التمويل الشخصي من اليسر اكسبريس لا يتطلب أي رسوم للوكالة.

أهم شُروطْ تقديم سريع للحصول على قرض شخصي من اليسر

حددت شركة اليسر للإجارة والتمويل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة بعض الشُروطْ التي يجب أن يستوفِيْها العميل الذي يريد طلب الأموال والشُروطْ هِيْ كالتالي