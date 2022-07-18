تمويل شخصي للمقيمين بدون كفِيْل 2022 -1443 خدمات الأفراد مصرف الإنماء

يمكنك الحصول تمويل شخصي للمقيمين بدون كفِيْل داخل المملكة العربية السَعُودِيْة لأكثر من شركة تمويلوكذلك البنوك المصرفِيْة التي تقدم تمويلًا فوريًا عبر الإنترنت من خلال موقعها الإلكتروني، سواء للمواطنين والمقيمين فِيْ المملكة، بخطوات سريعة وسهلة، مثل مصرف الإنماء الذي يوفر تمويلًا يصل إلى 7.5 مليون ريال سعودي بموافقة سريعة.

تمويل شخصي للمقيمين بدون كفِيْل

يرغب العديد من المواطنين وغيرهم من المقيمين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة فِيْ معرفة كيفِيْة الحصول على تمويل شخصي يناسب احتياجاتهم ويتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وهِيْ متاحة من خلال منصة سلفا للتمويل الشخصي للمواطنين. يوفر مصرف الإنماء أيضًا التمويل للسعوديين والمقيمين الذين يشترط تحويل الراتب للحصول على تمويل فوري عبر الإنترنت.

تمويل فوري عبر الإنترنت

يعتبر مصرف الإنماء من أفضل القروض الشخصية التي توفر لك التمويل الشخصي حتى لو كان لديك قرض، والذي يتميز بأن البنك يقدم قرضًا عن طريق بيع البضائع، وكذلك تمويل الأسهم على شكل مرابحة. مزايا تطوير قرض شخصي

احصل على موافقة فورية

التمويل الشخصي متاح للمواطنين والمقيمين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كَمْا يمكنك الحصول على تمويل يصل إلى 7.5 مليون ريال سعودي.

فِيْ حالة الوفاة يعفى الورثة من مبلغ القرض.

هل يقدم مصرف الإنماء قرضاً بدون تحويل الراتب

عند البحث عن تمويل شخصي بدون تحويل رواتب، ذكر مصرف الإنماء الشُروطْ والأحكام للحصول على تمويل فوري، وهِيْ

ألا يقل عمر المتقدم السعودي عن 18 سنة.

بشرط ألا يقل عمر المقيم عن 21 سنة.

فِيْ حالة تمويل المتقاعدين لا يتجاوز العمر 75 سنة.

كَمْا يشترط تحويل الراتب إلى مصرف الإنماء.

أما صافِيْ الراتب فلا يقل الحد الأدنى عن 3000 ريال.

كَمْا تم تحديد الرسوم الإدارية بحد أدنى 1٪ من مبلغ التمويل ولا يزيد عن 5000 كحد أقصى.

قروض مصرف الإنماء للعاطلين

كَمْا يقدم البنك تمويلاً من مصرف الإنماء وطلب حد شامل من خلال قدم طلب تمويلمن خلال ملء المعلومات الشخصية وتفاصيل الاتصال، والانتظار بعد تقديم الطلب لمدة 24 ساعة تقريبًا خلال فترة العمل، سيتصل بك البنك.

الآن، يتم تقديم طلب التمويل الشخصي للمقيمين بدون ضمانات من خلال مصرف الإنماء بالخطوات المذكورة أعلاه، وانتظر البنك للاتصال بك أو الاتصال برقم هاتفِيْ (920028000).