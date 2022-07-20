تمويل شخصي مقدم من مصرف الرَاجحّيْ تعرف الآن على أهم الخطوات والشُروطْ وكذلك المستندات المطلوبة للحصول على التمويل

نتحدث اليوم عن شيء يبحث عنه الكثير من المواطنين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة وهُو كيفِيْة الحصول على تمويل سهل وسريع. بالإضافة إلى ذلك، فإن إجراءاتهم غير معقدة ولديهم هامش ربح سهل وغير صعب. سنتحدث اليوم عن أحد أهم التمويلات داخل المملكة العربية السَعُودِيْة وهُو التمويل المقدم من مصرف الرَاجحّيْ. ويأتي هذا الاهتمام من جانب المواطنين داخل المملكة مع ارتفاع الأسعار والزيادة المستمرة فِيْها، خاصة مع الأسر الفقيرة، مما يجعل من الصعب نوعًا ما الحصول على تمويل يغطي الاحتياجات الأساسية لهذه الأسر. جئنا لكَمْ اليوم بتمويل مقدم من مصرف الرَاجحّيْ. من خلال هذا المقال سنتعرف على خطوات الحصول عليه، وكذلك أهم الشُروطْ التي يجب توافرها.

مصرف الرَاجحّيْ

نعرف اليوم أحد أهم البنوك المصرفِيْة فِيْ المملكة، والذي تعتمد عليه أهمية كبيرة لكل من المواطنين السعوديين وعملائهم. ولهذا السبب تتمتع بسمعة واسعة وعظيمة وخالدة فِيْ أذهان العديد من المواطنين. وليس المواطنون فقط، بل تعتمد عليه أيضًا العديد من الوكالات والشركات المهمة داخل المملكة نظرًا لسهُولة إجراءات التمويل وتوزيع فروعها الرئيسية داخل المملكة. ويرجع ذلك إلى مبيعاتها الكبيرة ضمن عمليات التمويل السريعة والسهلة التي تقدمها دون أي تعقيدات. بما أن مصرف الرَاجحّيْ بنك إسلامي، فإنه يتميز بأن جميع تمويلاته تتبع أحكام الشريعة الإسلامية وتتوافق مع ضوابطها.

نتعرف معًا على أهم الشُروطْ التي يتم بموجبها الحصول على تمويل من مصرف الرَاجحّيْ

يجب أن يكون مقدم الطلب فِيْ سن قانونية للحصول عليه تمويل شخصي مقدم من الرَاجحّيْ لا يزيد عمره عن الستين سنة. بالإضافة إلى ذلك، يجب تحويل أجور طالبي العمل إلى مصرف الرَاجحّيْ. بالنسبة لراتب المتقدم يجب ألا يقل راتبه عن 2000 ريال سعودي. أخيرًا، يجب على مقدم الطلب إكَمْال نموذج الطلب الخاص به للحصول على تمويل شخصي من مصرف الرَاجحّيْ، بالإضافة إلى إحضار جميع المستندات المطلوبة للتمويل.

معًا نعرف الوثائق التي يجب إعدادها وتقديمها للحصول على التمويل الشخصي

أولاً، يجب على مقدم الطلب تقديم وثيقة الهُوية الوطنية، وكذلك نسخة منها.

ثانيًا، كَمْا ذكرنا بخصوص تحويل راتب مقدم الطلب، يجب تقديم خطاب تحويل راتبه من جهة العمل إلى مصرف الرَاجحّيْ. بالنسبة للمتقاعدين، يجب إحضار خطاب تعريف من جهة العمل إلى مصرف الرَاجحّيْ.

ثالثاً / بالنسبة للرسوم الإدارية فهِيْ تقدر بـ 500 ريال للمتقاعدين.

أهم مرحَلْة هِيْ كيفِيْة حصول المتقدم على تمويله الشخصي من الرَاجحّيْ.

من خلال الخطوات البسيطة التالية، سيتعلم مقدم الطلب كيفِيْة الحصول على تمويله الشخصي من بنك الرَاجحّيْ السعودي.