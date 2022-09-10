تمويل شخصي يبدأ من 15 ألف ريال بدون رسوم ولا ضامن وفترة سداد طويلة ،يهتم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن الخطوات التي تساعد في أخذ القرض المالي دون أي ضمانات أو كفيل وذلك للراحة من التوتر والقلق من عمليات السرقة الاحتيال ،كما يمكن لبعض الأشخاص كسب الأموال عن طريق المشاريع الصغيرة وبناء مستقبل للأبناء بعد سنوات.

تمويل لا ضامن يبدأ من 15000 ريال

الحصول على قرض مالي من خلال أفضل الشركات المالية الموثقة التي تقدم خدمات وعروض تمويل السيارات والشخصية للأفراد، والتمويل متاح للمواطنين والمقيمين، شُروطْ استحقاق القرض قام البنك المركزي السعودي بتوثيق عدد كبير من الشركات والبنوك المالية السَعُودِيْة داخل المملكة. قرض بقيمة 50 الف ريال اون لاين الذي يقدم قرض مالي يبدأ من أقل مبلغ ويستمر لأعلى سعر، وهنا يبدأ التمويل من 15 ألف ريال إلى 300 ألف ريال، بدون ضامن، لا تحتاج إلى توفِيْر ضامن ولا تحتاج إلى أي إداري. الرسوم وتبدأ فترة السداد من 3 سنوات إلى 5 سنوات.

شروط التمويل الشخصي

يبدأ العمر من 21 سنة ويستمر حتى 60 سنة للموظفِيْن.

للمتقاعدين حتى سن 70 سنة براتب 1985 ريال.

كن فِيْ الوظيفة لمدة 3 أشهر على الأقل قبل التقدم للحصول على التمويل.

أن لا يقل الراتب الشهري عن 5000 ريال.

حساب بنكي باسم المستفِيْد.

خدمة الدفع عبر الإنترنت

التمويل متاح من خلال شركة اليسر التي تعد من أفضل وأقوى شركات التمويل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. كَمْا يقدم بعض الحَلْول والخدمات والعروض الخاصة المجانية. خدمة الدفع عبر الإنترنت وهِيْ من أهم الخدمات للأفراد والمواطنين وغير السعوديين، حيث أنها تمنحك فرصة كبيرة للدفع وأنت داخل منزلك، ولا داعي للذهاب إلى الشركة حتى تقوم بالدفع. ، بنقرة زر واحدة وأنت فِيْ المنزل، تدفع.

كيفية التقدم بطلب للحصول على تمويل شخصي

يتم إعداد المستندات التالية صورة من الهُوية الوطنية للسعوديين، وصورة عن هُوية المقيم وجواز السفر، وإثبات الإقامة، وتعريف الراتب، وكشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر مع ذكر الرواتب وختمها. شركة اليسر يمكنك أيضًا ملء نموذج طلب التمويل الشخصي، ويتوفر رقم خدمة عملاء اليسر للحصول على الكثير من المعلومات والاستفسارات حول ما تريده وتبحث عنه.

تمويل شخصي يبدأ من 15 ألف ريال بدون رسوم ولا ضامن وفترة سداد طويلة كما وضعت بعض الشركات الخاصة بالتقسيط الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على التمويل بالإضافة الى التواصل السهل مع العملاء عبر الصفحة الإلكترونية.