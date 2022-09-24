تمويل شخصي يبدأ من 18.000 ريال بدون كفيل وقسط 300 ريال ، للراغبين في الحصول على تمويل شخصي بمبلغ يبدأ من 18000 ريال بدون رسوم إدارية ، يمكنك التقدم بطلب للحصول على تمويل فوري ، وبعد الالتزام بالشروط اللازمة سيتم تحويل الأموال إلى حسابك في أسرع وقت ممكن. وتوفر العملات السعودية وكذلك البنوك هذه الأموال بشكل سريع وبدون فوائد ،وبعضها لا يحتاج إلى ضمانات في بعض الحالات ، والأموال متاحة للمواطنين السعوديين رجالاً ونساءً بحسب التوجيهات البنك المركزي السعودي، تابعوا معنا .

تمويل شخصي من 18 ألف ريال

هناك عدة أنواع مختلفة ومختارة من التمويل للتكيف مع جميع الأشخاص والنساء والرجال ذوي الموارد المحدودة، ويمكن للجميع الحصول على تمويل بدون عمولات، لأنه مجاني، ويمكن لأي مواطن الحصول على تمويل بشُروطْ معينة، وحتى إذا كان راتبك الشهري بسيطًا، يمكنك طلب التمويل وستكون لك الأولوية فِيْ الموافقة على طلبك، حيث يتم منح هذا القرض لجميع الأشخاص الذين يحتاجون إلى مبلغ من المال لمساعدتهم على العيش ومساعدتهم فِيْ الحصول على الدعم المالي للمساعدة وشراء جميع المستلزمات التي يحتاجونها.

شروط الحصول على التمويل الشخصي

هناك شُروطْ مرنة وبسيطة حتى تتمكن من الحصول على تمويلك فِيْ أسرع وقت وبدون تعقيدات، وعمر مقدم الطلب لا يزيد عن 70 سنة ويبدأ من 18000 ريال ولكن يجب أن يكون هناك ائتمان جيد ونظيف. التاريخ والدخل الشهري لا يتجاوز 14500 ريال، ويجب أن يكون قد حصل مسبقًا على تمويل من KNF، وتمويل ترميم، وتمويل عائلي، ومر عام واحد على إغلاق أحد هذه التمويلات من خلال البنك.

خصائص الشؤون المالية الشخصية

يبدأ التمويل من 18 ألف ريال ويصل إلى 60 ألف ريال.

لا توجد رسوم إدارية.

ليست هناك حاجة إلى كفِيْل إذا كنت موظفًا حكوميًا.

مدة السداد تصل إلى خمس سنوات.

فِيْ حالة الوفاة لا قدر الله يعفى الورثة.

يتم دفع الأقساط شهريا.

قرض العاطلين عن العمل والعاملين

يتوفر من خلال بوابة الدخول الوطنية الموحدة للحصول على قرض فعال، وهذا القرض مخصص للعاطلين عن العمل والباحثين عن عمل، أو للتوظيف العام لمن يحصل على دخل شهري أقل من 20 ألف ريال وبسهُولة وسرعة. ستحصل على القرض فِيْ أسرع وقت ممكن تمويل نقدي وتمويل سيارة لمن يريدون العمل بمفردهم، ويمكنك بدء مشروعك التجاري لكسب مبلغ كافٍ من المال لنفسك.

جدير بالذكر أن هناك عددًا كبيرًا من البنوك فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة التي توفر نظام التمويل بالتقسيط وأيضًا توفر لكل مواطن سعودي أو مقيم التمويل الشخصي المناسب له، فمثلاً هناك مصرف الرَاجحّيْ، البنك الوطني السعودي والبنك السعودي للاستثمار، كل هذه البنوك توفر لك تمويل شخصي لغير السعوديين والمقيمين على حد سواء بأقل قسط شهري وفترة سداد طويلة لأفضل نوعية حياة للناس.

كيفية التقدم للحصول على التمويل

بعد استيفاء الشُروطْ المعلنة ستتمكن من طلب التمويل من خلال بنك التنمية الاجتماعية الذي يعد من أقوى البنوك التي تقدم أفضل عروض التمويل بمزايا قوية لذوي الدخل المحدود والفقراء، وسوف تدخل موقع الكتروني من خلال رَابِطْ بنك التنمية الاجتماعيةمن خلال البوابة الوطنية الموحدة، قم بتقديم هُوية المواطن ورقم IBAN ورقم تسجيل وعنوان أبشر داخل المملكة العربية السَعُودِيْة، وستحصل على تمويل بعد ة طلبك، وسيتم تحويل المبلغ إليك.