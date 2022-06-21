تمويل شخصي 20,000 للسعودي والمقيم بدون ضمانات وبالتقسيط على 3 سنوات

قرض شخصي فوري لا يحتاج إلى ضامن ولا يتطلب أي رسوم إدارية ، لذا يمكن الآن لجميع العملاء السعوديين والمقيمين الحصول على تمويل شخصي سريع بقيمة مالية تصل إلى 20 ألف ريال سعودي للمواطن السعودي و 10 آلاف ريال سعودي. ريال سعودي للمقيم من خلال شركة اليسر للتمويل وهو ما يعرف بالتمويل الاصغر وسنتحدث عن كيفية الحصول عليه وكذلك الشروط اللازمة.

20000 تمويل شخصي للسعوديين والمقيمين من خلال شركة اليسر

توفر شركة اليسر للتمويل الوصول إلى التمويل الأصغر ، والذي يتميز بأنه متوافق مع أحكام الإسلام في المملكة العربية السعودية ، ويمكن طلب التمويل لجميع العملاء ، ولكن هناك بعض الشروط التي تضعها شركة اليسر وهي:

الحد الأدنى لسن العميل المتقدم للحصول على التمويل 22 عامًا ، سعوديًا ومقيمًا.

60 عامًا هو الحد الأقصى للعميل المتقدم.

كما نصت اليسر على أن يكون لدى المتقدم دخل شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

كما نصت اليسر للتمويل على أن يكون المتقدم قد عمل لمدة لا تقل عن 3 أشهر.

مزايا التمويل الشخصي المصغر من خلال شركة اليسر

صممت شركة اليسر للتمويل في المملكة العربية السعودية مجموعة متنوعة من عروض التمويل السهلة للأفراد ، ومن بين هذه العروض التمويل متناهي الصغر ، والذي له مزايا عديدة منها:

يتميز تمويل شركة اليسر الأصغر بأنه يتوافق مع الضوابط الإسلامية في المملكة العربية السعودية.

كما يتميز تمويل شركة اليسر الأصغر بكونها متاحة دون الحاجة إلى ضامن.

يمكن للمواطن السعودي الحصول على تمويل بقيمة مالية تصل إلى 20 ألف ريال سعودي.

كما يستطيع العميل المقيم الحصول على تمويل بقيمة إجمالية 10،000 ريال بدون ضامن.

كما أن قرض اليسر الصغير لا يتطلب أي رسوم للوكالة.

كما أن تمويل اليسر لا يتطلب أي رسوم إدارية.

يحصل العميل على فترة سداد ميسرة للتمويل على أقساط شهرية لمدة 3 سنوات.

تقدم بطلب للحصول على تمويل شخصي صغير من خلال شركة اليسر

توفر شركة اليسر للتمويل القدرة على الحصول على التمويل الأصغر الشخصي من خلال الإنترنت عن طريق الدخول إلى رابط شركة اليسر للتمويل ، أدخل الخيارات الفردية ، ثم أدخل طلب التمويل.