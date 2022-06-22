تمويل شخصي 200,000 للسعودي والمقيم وبدون كفيل

تمويل شخصي نقدي 200،000 ريال سعودي لجميع العملاء والمواطنين وكذلك المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية. يوفر هذا التمويل أيضًا إمكانية السداد المبكر خلال فترة الحصول على التمويل. هناك أيضًا ميزة أنها تمويل نقدي. يتم إيداع مبلغ التمويل على الفور في غضون 24 ساعة من طلب التمويل ومن خلال مقالتنا على الموقع الإلكتروني علمني ، سنتعرف على خطوات الحصول على هذا التمويل الفوري.

تمويل شخصي 200.000 للسعوديين والمقيمين من شركة التيسير

شركة التيسير للتمويل من بين الشركات المالية المعتمدة من قبل البنك المركزي السعودي والتي تقدم أسرع تمويل شخصي نقداً. لا يشترط وجود ضامن ، وكذلك لا يشترط تحويل الراتب الشهري ، ولكن هناك شروط تضعها شركة التيسير للتمويل وهي:

يشترط أن يتقاضى المواطن السعودي المتقدم للتمويل راتباً شهرياً لا يقل عن 3800 ريال.

كما يشترط أن يكون لدى مقدم الطلب المقيم الراغب في الحصول على تمويل دخل شهري لا يقل عن 7000 ريال سعودي.

كما يشترط ألا تقل فترة عمل مقدم الطلب عن 6 أشهر.

يشترط أيضًا ألا يقل عمر العميل عن 21 عامًا عند التقديم.

مزايا التمويل الشخصي من شركة التيسير للتمويل

يتميز القرض الشخصي السريع من التيسير بالعديد من المزايا التي تجعله تمويلاً مناسباً لجميع العملاء ، ومن أهم مميزات هذا التمويل ما يلي

التمويل الشخصي من التيسير متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية.

كما يتميز تمويل شركة التيسير بأنه لا يحتاج إلى ضامن أو ضامن.

كما يتميز تمويل شركة التيسير بأنه متاح للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

كما أن تمويل شركة التيسير لا يتطلب تحويل الراتب الشهري.

200.000 ريال سعودي هو الحد الأقصى لمبلغ التمويل الذي يمكن الحصول عليه.

يتم إيداع مبلغ التمويل أيضًا على الفور وفي غضون ساعات.

يمكن لمقدم الطلب سداد قيمة التمويل على أقساط شهرية تبدأ من 12 شهرًا وربما تصل إلى 60 شهرًا.

رابط طلب تمويل شخصي من شركة التيسير

يمكن للمواطنين السعوديين والمقيمين طلب تمويل شخصي نقدي من شركة التيسير عبر الإنترنت عن طريق إدخال رابط التمويل الشخصي شركة التيسير وإدخال البيانات المطلوبة من أجل الحصول على التمويل.