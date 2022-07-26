تمويل شخصي 50 ألف ريال بدون تحويل الراتب وبدون كفِيْل لعملاء الرَاجحّيْ الرجال والنساء

تقدم شركة الرَاجحّيْ تمويلاً بحد أقصى 25000 ريال سعودي لأي عميل واحد. يتم تضمين هذا التمويل فِيْ قسم القروض والتمويل قصير الأجل، والتي يتم سدادها على فترات قصيرة. لقد تم تطوير جميع أنظمة الأقساط والسداد لتناسب جميع العملاء وتتكيف مع ظروفهم المختلفة والمعقدة فِيْ بعض الحياة، ومن أبرز ما يميز هذا النوع من التمويل التزامه بقوانين وأحكام الدين الإسلامي.

تم إطلاق برنامج إمكان الرَاجحّيْ للتمويل كنتيجة ناجحة لاتفاقية تعاون بين مصرف الرَاجحّيْ وشركة إمكان للتمويل، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين السعوديين بأعلى جودة وأسرع خدمات من حيث المرونة. القروض المتاحة فِيْ تمويل إمكان الرَاجحّيْ كالتالي

يمكن لجميع عملاء البنوك الاستفادة من القروض الشخصية أو التمويل الميسر.

جميع الشركات السَعُودِيْة متاحة فقط للاستفادة من القروض الشخصية.

توافر قروض خاصة لتحسين المستوى المعيشي.

مزايا التمويل الميسر المقدم من شركة إمكان الرَاجحّيْ للتمويل

تمويل الالتزام بأحكام وأحكام الشريعة الإسلامية. التمويل لا يتطلب وجود ضامن أو خطابات ضمان. لا يشترط تحديد أرباب عمل معينين. التمويل متاح لجميع عملاء مصرف الرَاجحّيْ. التمويل غير مطلوب للعمل فِيْ نظام تحويل الراتب. إمكانية السداد المبكر فِيْ حالة القدرة على ذلك وما يترتب على ذلك من خصم الفوائد. تم تحديد مدة التمويل بتمويل إمكان الرَاجحّيْ وهِيْ سنتان. تبدأ قيمة التمويل من ألفِيْ ريال سعودي وحتى خمسين ألف ريال سعودي. توافر التمويل للمتعاقدين.

مزايا التمويل الإضافِيْ المقدم من شركة إمكان الرَاجحّيْ للتمويل

التمويل الإضافِيْ يتوافق مع قواعد وأنظمة الشريعة الإسلامية.

توافر تمويل إضافِيْ لجميع عملاء البنك سواء فِيْ حالة تحويل الراتب أو بدون تحويل الراتب إلى مصرف الرَاجحّيْ.

إمكانية السداد تصل إلى 60 شهرًا.

تبلغ نسبة التمويل الإضافِيْ 45٪ من إجمالي الراتب.

تم تحديد مبلغ التمويل الإضافِيْ من 5000 ريال سعودي وحتى 1.5 مليون ريال سعودي.

تمرير المنتج موقع الرَاجحّيْ.

الشُروطْ المطلوبة للحصول على تمويل من شركة إمكان الرَاجحّيْ للتمويل