تمويل شخصي 50,000 للسعودي والمقيم بلا كفيل وبدون رسوم إدارية

قرض شخصي سريع بقيمة مالية تصل إلى 50 ألف ريال سعودي للمواطن السعودي و 10 آلاف ريال سعودي للمقيم في المملكة العربية السعودية. من أهم مميزات هذا التمويل الشخصي أنه يتمتع بهامش ربح تنافسي وكذلك دون الحاجة إلى أي رسوم إدارية وهذه هي أهم الميزات التي يبحث عنها أي عميل راغب في طلب قرض شخصي سريع في السعودية شبه الجزيرة العربية.

50.000 تمويل شخصي للسعوديين والمقيمين من خلال اليسر للتمويل

تمويل السلع الاستهلاكية من خلال اليسر متاح بقيمة مالية تصل إلى 50،000 ريال سعودي من خلال شركة اليسر التي تقدم منتجات تمويلية متنوعة للأفراد ومنها القرض السريع للسلع. التمويل على النحو التالي

تمويل السلع الاستهلاكية من خلال اليسر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية.

كما يتميز تمويل السلع الاستهلاكية بالسهولة من حيث أنه لا يحتاج إلى ضامن.

سيحصل المتقدم السعودي على تمويل يصل إلى 50،000 ريال سعودي.

بينما يحصل المقيم على مبلغ تمويل قد يصل إلى 10000 ريال بدون كفيل.

كما أن تمويل اليسر لا يتطلب أي رسوم إدارية.

كما أن تمويل السلع الاستهلاكية من خلال اليسر لا يتطلب أي رسوم وكالة.

يمكن للعملاء سداد تمويل السلع الاستهلاكية عن طريق اليسر بأقساط ميسرة لمدة عامين.

رابط طلب تمويل السلع الاستهلاكية عن طريق شركة اليسر

يمكن طلب تمويل السلع الاستهلاكية من خلال شركة اليسر للتمويل عبر الإنترنت عن طريق الدخول إلى رابط تمويل السلع الاستهلاكية من السهل ومن ثم الدخول لتقديم الطلب الآن ومن ثم تعبئة نموذج طلب التمويل بالبيانات المطلوبة.

شروط تمويل السلع الاستهلاكية عن طريق شركة اليسر

هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها للحصول على تمويل للسلع الاستهلاكية من خلال شركة اليسر للتمويل ، ومن هذه الشروط ما يلي: