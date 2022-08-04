تمويل شخصي 60,000 بدون فوائد وبالتقسيط الميسر على 60 شهر

قدم البنك منتجًا عائليًا بدون فوائد يصل إلى 60 ألف ريال سعودي متاحًا لجميع الأسر فِيْ المجتمع السعودي لدعمهم فِيْ الظروف الحالية، حيث يوفر تمويلًا شخصيًا بدون عمولة على أقساط تصل إلى 60 شهرًا. بعد استيفاء جميع الشُروطْ، حيث يتطلب توفِيْر دخل لا يتجاوز مبلغ أربعة عشر ألفًا وخمسمائة ريال سعودي بموافقة الكفِيْل من الرجال والنساء السعوديين الراغبين فِيْ التقدم بطلب للحصول على قرض عائلي مع بنك التنمية الاجتماعية بالسَعُودِيْة. سعودي.

شُروطْ الحصول على تمويل شخصي من بنك التنمية الاجتماعية

يقدم بنك التنمية الاجتماعية السعودي تمويلاً شخصياً لجميع المواطنين والمواطنات حتى 60 ألف ريال سعودي بدون فوائد وبأقساط ميسرة على مدى فترة سداد تصل إلى 60 شهرًا، وذلك لمساعدة المواطنين على تحمل الأعباء. . لكن هناك بعض الشُروطْ التي وضعها بنك التنمية الاجتماعية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة ومنها الشُروطْ كالتالي

18000 ريال الحد الأدنى لتمويل منتج مؤهل من بنك التنمية الاجتماعية.

60،000 ريال هُو الحد الأقصى لمبلغ القرض.

يمكن للعملاء الذين أكَمْلوا تمويلهم السابق فِيْ غضون عام التقدم أيضًا للحصول على منتج مؤهل.

مقدم الطلب المتقاعد والعاملين فِيْ القطاع الخاص، وكذلك ربة المنزل، مطالبون أيضًا بتوفِيْر كفِيْل.

كَمْا يشترط ألا يتجاوز إجمالي الدخل الشهري لمقدم الطلب 14،500 ريال.

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 70 عامًا.

يجب على مقدم الطلب أيضًا أن يكون لديه سجل ائتماني جيد فِيْ وقت التقدم للحصول على التمويل.

مزايا التمويل الشخصي 60.000 فِيْ بنك التنمية الاجتماعية

صممه بنك التنمية الاجتماعية السعودي تمويل شخصي 60 ألف ريال مع العديد من المزايا التي تواكب احتياجات المواطنين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، ومن بين تلك المزايا ما يلي

يتميز تمويل أهل من بنك التنمية الاجتماعية بأنه متوافق مع أحكام الإسلام فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

يتميز القرض العائلي أيضًا بأنه بدون فوائد.

وبالمثل، يتميز التمويل الخاص بحَقيْقَة أن عميل القطاع الحكومي لا يتطلب وجود ضامن.

يمكن للعميل الحصول على تمويل يصل إلى 60 ألف ريال سعودي كحد أقصى.

يتوفر أيضًا قرض سكني بفترة سداد سهلة ومرنة تصل إلى 60 شهرًا.

كَمْا يتميز بأنه قرض لا يتطلب مصاريف إدارية.

كَمْا يعفى العميل فِيْ حالة الوفاة أو العجز الكلي لا قدر الله.

المستندات المطلوبة لطلب منتج مؤهل من بنك التنمية الاجتماعية

هناك عدد من المستندات المطلوبة للتقدم بطلب للحصول على قرض عائلي من بنك التنمية الاجتماعية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، ومن بين تلك المستندات ما يلي