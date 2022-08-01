تمويل شخصي 95,000 بدون كفِيْل وبالتقسيط على 60 شهر

التمويل الشخصي متاح الآن بقيمة مالية تصل إلى 95 ألف ريال دون الحاجة إلى ضامن. من خلال هذا التمويل، يمكن للعميل المتقدم تلبية جميع احتياجاته. يمكن لمقدم الطلب أيضًا دفع قيمة التمويل على أقساط شهرية مريحة لفترة زمنية قد تصل إلى 60 شهرًا، والتمويل متاح للسداد، على أقساط شهرية مريحة، كَمْا أنه متاح بأبسط الشُروطْ والأحكام. أنشئت.

95000 تمويل شخصي بدون ضمان مع شركة النايفات

تعتبر شركة النايفات للتمويل من الشركات المالية التي تقدم منتجات تمويلية تنافسية وتتوافق مع أحكام الإسلام فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. صممت شركة النايفات للتمويل تمويل شخصي سريع بقيمة مالية تصل إلى 295،000. كَمْا يتوفر التمويل بمبلغ 95 ألف ريال بدون ضامن. من خلال مقالنا على موقع العرب اليوم سنتعرف على أهم مزايا التمويل الشخصي فِيْ شركة النايفات للتمويل.

تتميز الشؤون المالية الشخصية لشركة النايفات للتمويل بالامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

كَمْا يتميز تمويل شركة النايفات بالتمويل على أقساط مريحة بأقساط شهرية مريحة تصل إلى 60 شهرًا.

يمكن لمقدم الطلب أيضًا الحصول على تمويل إضافِيْ.

يمكن للمتقدم الحصول على تمويل بقيمة 95 ألف ريال دون الحاجة إلى كفِيْل.

شُروطْ التمويل الشخصي مع شركة النايفات للتمويل

من الممكن الحصول على تمويل شخصي مع شركة النايفات للتمويل بأبسط الشُروطْ، وفِيْ الأسطر القليلة القادمة سوف نتعرف على أهم هذه الشُروطْ وهِيْ

يجب أن يكون لمقدم الطلب تاريخ ائتماني جيد.

كَمْا يشترط أن يكون لدى المتقدم دخل شهري لا يقل عن 4000 ريال للعاملين بالقطاع الحكومي والمتقاعدين.

الحد الأدنى للأجر الشهري 5000 ريال للعميل فِيْ القطاع الخاص.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا ولا يزيد عن 68 عامًا.

كَمْا يشترط أن يكون المتقدم قد عمل لمدة لا تقل عن 3 أشهر لموظفِيْ القطاع الحكومي.

يجب أن يكون المتقدم قد عمل فِيْ القطاع الخاص لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

كيفِيْة التقدم بطلب للحصول على تمويل شخصي فِيْ شركة النايفات للتمويل

متاح للتقدم بطلب للحصول على تمويل شخصي مع شركة النايفات للتمويل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن طريق الدخول إلى الموقع شركة النايفات الرسمية ثم سجّل الدخول إلى التمويل الفردي، ثم سجّل الدخول إلى تطبيق التمويل الشخصي.