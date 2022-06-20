تمويل شركة تسهيل بدون كفيل او تحويل راتب من 15 ألف حتي ريع مليون ريال

تمويل التسهيل السعودي لقد ساعدت الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية من خلال الشركة المتحدة ، وتوفر الكثير من التسهيلات لسداد الأقساط وسدادها. البرنامج يسهل على المواطنين بيع الاجهزة الالكترونية والمنزلية والكهربائية ونظام التقسيط من الشركة المتحدة. البرامج التي يحتاجها المواطنون في المملكة العربية السعودية. كما تقدم الشركة خدمات التمويل الشخصي للأفراد والمؤسسات ، بالإضافة إلى برنامج منتجات التقسيط. نقوم الآن بمراجعة أهم الشروط المطلوبة لتقديم طلب تسهيل التمويل وكل ما تريد معرفته عن الخدمات المقدمة.

العناصر التي تساعد في تمويل شركة تسهيل السعودية

يتم الحصول على تمويل يصل إلى 30 ألف ريال سعودي بعد استيفاء جميع الشروط وتقديم جميع الأوراق المطلوبة ، ويمكن للمواطنين سداد الأقساط قبل المدة المحددة ، ويجب سداد جميع الرسوم بقيمة الفوائد المحددة حتى لو كنت دفع المبلغ قبل العائد ، وهناك العديد من التمويلات في المملكة العربية السعودية وأحكامها ، حيث يمكن للخريجين الحصول على 300 ألف من بنك التنمية الاجتماعية ، كما أنه يغطي جميع العاملين في القطاع الخاص والشركات التابعة له ، جميع القطاعات الصحية وكبار السن والقطاعات الحكومية والعسكرية والمتقاعدون من القطاعات التي ذكرتها.

الشروط المطلوبة لتقديم طلب تمويل شركة التسهيل السعودية

أن يكون عمر المتقدم ما بين 21 إلى 25 سنة ، وأن لا يقل راتبه عن 120 ألف ريال سعودي.

أن يكون عمر المتقدم ما بين 25 إلى 60 سنة ، وراتب الموظف 5000 ريال سعودي على الأقل.

يجب أيضًا التعاقد مع الموظف مع بوابة تسهيل.

ألا تقل مدة العمل عن 3 أشهر.

يجب ألا يقل دخل السكان عن 8000 ريال سعودي ، وأن يكون للمواطنين 5000 ريال.

أيضا ، يجب أن يكون الحد الأدنى لفترة العمل للمقيمين سنة واحدة على الأقل.

المستندات المطلوبة لتمويل شركة تسهيل السعودية

يجب إرفاق هوية صالحة.

نسخة من تصريح الإقامة للمقيمين.

تسجيل العنوان الوطني المسجل في البريد السعودي.

تقديم كشف حساب لمقدم الطلب لآخر 3 أشهر.

خطاب من جهة العمل لمعرفة راتب المتقدم.

ما هي مزايا التقديم في تسهيل بالمملكة العربية السعودية؟