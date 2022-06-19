تمويل فوري 20 ألف ريال بدون تحويل الراتب والتقديم إلكترونيا

تبلغ قيمة تمويل شركة اليسر 20 ألف ريال سعودي ، وشركة اليسر هي إحدى شركات التمويل المالي التي تساعد العميل على الاقتراض ، وتصل إلى 20000 ريال سعودي وهي موافقة سريعة من المملكة العربية السعودية ، وليس لديها كفيل أو ضامن ، ويتم تقديم هذه القروض إذا كنت مواطنًا سعوديًا أو مواطنًا أو مقيمًا داخل المملكة العربية السعودية ، وأنك تعمل في المملكة العربية السعودية ، ولكن بدون وجود المقيمين داخل المملكة العربية السعودية يمكنهم الحصول على 10،000 ريال سعودي وأيضًا بموافقة سريعة من السعودية بدون كفيل أو أي ضامن ولكن هناك شروط أن يكون لدى المتقدم دخل لا يقل عن 5000 ريال سعودي وأن يكون لديه وظيفة مستمرة ، وهذا العمل لمدة ثلاثة أشهر على الأقل ، بحيث يمكن السداد في فترة لا تقل عن 36 شهرًا ، وتخضع جميع هذه الشروط والأحكام للشريعة الإسلامية.

شروط الحصول على تمويل اليسر

بحيث يمكن الحصول على 20000 ريال بدون أي ضامن من شركة اليسر ولا اي رسوم ادارية ويكون التمويل فوري من شركة اليسر للتمويل الشخصي وهذا للمواطن الذي يحمل الجنسية السعودية اذا مقدم الطلب مقيم في المملكة العربية السعودية يمكنه الحصول عليها مقابل 10000 ريال سعودي فقط ، الشروط والضوابط تحته

الحصول على تمويل شخصي لصالح شركة اليسر للمواطن بمبلغ يصل إلى 20 ألف ريال مع أطول فترة سداد لهذه الفترة.

يجب أن يكون لدى المتقدمة الحاصلة على التمويل المالي مدة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر سواء في القطاعين العام أو الخاص ، ولا يقل راتبها عن 5000 ريال سعودي ، وذلك بموافقة فورية من شركة اليسر. للحصول على تمويل مالي في المملكة العربية السعودية.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 22 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا.

تمويل اليسر الشخصي متاح للعسكريين حتى يتمكنوا من التقاعد في قطاعهم العسكري داخل المملكة العربية السعودية.

خطوات الحصول على قرض شخصي

يتم الحصول على التمويل الشخصي لشركة اليسر دون أن يذهب مقدم الطلب إلى أي فرع من فروع هذه الشركة ، ويتم ذلك من خلال الموقع الرسمي. شركة اليسرمن خلال التقديم الإلكتروني ، إذا كانت جميع الشروط المطلوبة مستوفية لمقدم الطلب ، ويمكن التقديم إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية: