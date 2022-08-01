تمويل للعاطلين عن العمل من بنك التنمية الاجتماعية للعمل فِيْ مجال النقل وتوصيل الطلبات

تمويل العاطلين عن العمل من بنك التنمية الاجتماعية، يوفر بنك التنمية الاجتماعية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة للشباب العاطلين عن العمل والراغبين فِيْ عمل إضافِيْ لتحسين مستوى الدخل الشهري لهم ولأسرهم، تمويل الأسرة بمزاياها العديدة، ليكون الطريق والحافز لهم للبدء. حياة جديدة أكثر استقرارًا ونقلهم إلى مستوى معيشي جيد، حيث يأتي الهدف الاستراتيجي لحزمة التمويل التي يقدمها بنك التنمية لمساعدة أفقر المواطنين على تحسين مصدر دخلهم، كَمْا يسعى لمحاولة القضاء على البطالة من خلال توفِيْر الصناديق التي تدعم ربات البيوت والحرفِيْين والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكَمْ شُروطْ ومزايا وطريقة الحصول على تمويل المركبات من بنك التنمية الاجتماعية.

تمويل العاطلين عن العمل للحصول على سيارة من Banco de Fomento وأهم الشُروطْ

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وألا يقل عمره عن ثمانية عشر عامًا ولا يزيد عن خمسة وستين عامًا. ألا يزيد الدخل الشهري لمقدم الطلب عن عشرين ألف ريال. يجب أن يكون هناك تاريخ ائتماني قوي. لتأمين المركبة. مقدم الطلب لديه رخصة قيادة سارية المفعول ولا مخالفات مرورية. يجب أن تقدم للبنك ضمانات كافِيْة حتى يتمكن البنك من الحصول على التمويل. يجب عليك التسجيل فِيْ إحدى الشركات المعتمدة، حسب نوع المسار. ( النقل المباشر وتسليم الطلبات والمسار المسطح وسحب المركبات ).

ما هِيْ مميزات تمويل السيارات لبنك التنمية الاجتماعية

الحد الأقصى لمبلغ التمويل 300 ألف ريال سعودي.

قيمة الرسوم الإدارية 6 آلاف ريال سعودي.

تدفع على أقساط شهرية ميسرة.

تمتد فترة الإطفاء إلى خمس سنوات.

فِيْ حالة الوفاة أو العجز يقوم البنك بإعفاء الأقساط المتبقية.

فِيْما يتعلق بطريقة الحصول على التمويل، يقوم العميل أولاً بتقديم عرض إلكتروني لـ موقع البنك من خلال القيد الوطني يقوم البنك بدراسة الطلب وبعد الموافقة المبدئية يقوم البنك بالاتصال بالعميل لطلب المستندات المطلوبة وإرسالها إلكترونياً أو إرسالها بالبريد السعودي بعد فحص المستندات والالتزام بكافة الشُروطْ والمتطلبات. يتم الإيداع فِيْ حساب المستفِيْد.