تمويل للمتقاعدين من مؤسسة التقاعد الشروط والمزايا

تمويل المتقاعدين من مؤسسة التقاعدمن أهم أنواع القروض التي يرتفع الطلب عليها في المملكة العربية السعودية ، ونظراً للظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة ، نجد أن هناك عددًا كبيرًا من المتقاعدين الذين يبحثون عن تمويل شخصي. من أجل مساعدتهم على إدارة مشروع صغير بعد بلوغهم سن الستين ، المؤسسة العامة للتقاعد هي إحدى الجهات التي تقدم التمويل الشخصي للمتقاعدين ، وتعتبر من المؤسسات ذات الاستقلال المالي والإداري وتتبع مع وزارة الخدمة المدنية السعودية. تقدم مؤسسة التقاعد مساعدة مالية للمتقاعدين في المملكة سواء مواطنين سعوديين أو مقيمين منها قرض شخصي من مؤسسة التقاعد وهو موضوع مقالنا اليوم سنتعرف في السطور القادمة على كافة تفاصيل التمويل الشخصي لمؤسسة التقاعد والمزايا والشروط المطلوبة.

تمويل المتقاعدين من مؤسسة التقاعد

وتتميز المؤسسة العامة للتقاعد بتوفير السكن الخاص لجميع المتقاعدين العاملين بالدولة ، وتمويل المشاريع للمتقاعدين من خلال توفير التمويل للمتقاعدين من المؤسسة التقاعدية. كما تتميز مؤسسة التقاعد بسهولة إجراءات الحصول على التمويل للمتقاعدين. بهامش ربح ضئيل وهذه من مميزات المؤسسة سنبين لك الشروط التي يجب أن يستوفيها كل من يريد الحصول على قروض للمتقاعدين من مؤسسة التقاعد.

شروط تمويل المؤسسة العامة للتقاعد

يجب أن يكون المتقدم من موظفي القطاع العام أو متقاعدًا ، ولا تقل مدة خدمته عن سنتين.

ألا يقل الحد الأدنى لسن المتقدم عن 25 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا.

أن لا يقل راتب المتقدم عن 5000 ريال سعودي.

أن يكون المتقدم خاضعًا لنظام التقاعد العسكري أو المدني.

ألا يترتب على مقدم الطلب أي التزامات مالية حتى يتمكن من سداد القرض.

تقديم جميع الأوراق التي تثبت قدرة مقدم الطلب على السداد لمؤسسة التقاعد.

مزايا تمويل المؤسسة العامة للتقاعد