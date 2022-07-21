تمويل للنساء 100 ألف ريال من شركة النايفات بدون كفِيْل وبدون تحويل الراتب

يسعى الكثير من مواطني المملكة العربية السَعُودِيْة إلى الحصول على تمويل سريع، ومن بين هذه التمويلات التمويل بدون تحويل الراتب أو الضامن، ويتميز بإجراءاته السريعة والبسيطة، والأحكام والشرعية، ونشرحها لكَمْ فِيْ المقال شُروطْها وكيفِيْة الحصول عليها، وتساعد المرأة السَعُودِيْة على إقامة مشاريعها الخاصة لتحسين مستوى المعيشة فِيْ ظروف معيشية صعبة. تمويل بدون ضمانات ومبلغ تمويل يصل إلى 100،000 ريال سعودي. يتميز تمويل النايفات بخضوعه لأحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها، ومدة سداد التمويل تصل إلى 60 شهرًا.
شُروطْ الحصول على تمويل المرأة بدون كفِيْل من شركة النايفات
ولكي يحصل الشخص الطبيعي على تمويل لشركة النايفات يجب استيفاء أهم الشُروطْ التي تشير إليها الشركة، ومن خلال هذا المقال نوضح أهم هذه الشُروطْ وهِيْ
- يبدأ عمر المتقدم من 20 سنة وحتى 60 سنة كحد أقصى ولا يزيد عن ذلك.
- يشترط أن تكون المستفِيْدة سعودية من الصفر.
- كن موظفًا فِيْ أي قطاع (حكومي أو خاص)
- يشترط ألا تقل مدة خدمة الموظف فِيْ وظيفته عن 3 أشهر ولا تقل عن ذلك
- ألا يقل الدخل الشهري لمقدم الطلب عن 4 آلاف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك
كيفِيْة التقديم والحصول على تمويل للسيدات بدون كفِيْل من شركة النايفات
- أدخل إلى الموقع الرسمي لتمويل شركة النايفات.
- من الضروري كتابة جميع البيانات المطلوبة فِيْ نموذج الطلب والتأكد من أن النموذج من موقع البنك.
- يجب على مقدم الطلب تقديم نسخة طبق الأصل من بطاقة الهُوية الوطنية سارية المفعول.
- بعد ذلك، تقدم المستفِيْدة من التمويل كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر من الراتب الشهري، ويجب توثيقه وختمه.
- تأكد من تقديم جميع المستندات المطلوبة لعملية الموافقة على التمويل ثم قم بتقديم المستندات الأصلية.
- كَمْا يطلب من المواطنين التوقيع على استمارة إقرار بمبالغ تمويل أكبر من 200 ألف ريال سعودي.
- تسليم جميع المستندات المطلوبة عبر البريد الإلكتروني للشركة من خلال الموقع الرسمي لشركة النايفات.
- من الضروري اختيار التمويل المناسب الذي تريد الحصول عليه.
- انتظر بعد ة الطلب وسيتم الرد على الطلب بعد قليل.