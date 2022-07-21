تمويل للنساء 100 ألف ريال من شركة النايفات بدون كفِيْل وبدون تحويل الراتب

يسعى الكثير من مواطني المملكة العربية السَعُودِيْة إلى الحصول على تمويل سريع، ومن بين هذه التمويلات التمويل بدون تحويل الراتب أو الضامن، ويتميز بإجراءاته السريعة والبسيطة، والأحكام والشرعية، ونشرحها لكَمْ فِيْ المقال شُروطْها وكيفِيْة الحصول عليها، وتساعد المرأة السَعُودِيْة على إقامة مشاريعها الخاصة لتحسين مستوى المعيشة فِيْ ظروف معيشية صعبة. تمويل بدون ضمانات ومبلغ تمويل يصل إلى 100،000 ريال سعودي. يتميز تمويل النايفات بخضوعه لأحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها، ومدة سداد التمويل تصل إلى 60 شهرًا.

شُروطْ الحصول على تمويل المرأة بدون كفِيْل من شركة النايفات

ولكي يحصل الشخص الطبيعي على تمويل لشركة النايفات يجب استيفاء أهم الشُروطْ التي تشير إليها الشركة، ومن خلال هذا المقال نوضح أهم هذه الشُروطْ وهِيْ

يبدأ عمر المتقدم من 20 سنة وحتى 60 سنة كحد أقصى ولا يزيد عن ذلك.

يشترط أن تكون المستفِيْدة سعودية من الصفر.

كن موظفًا فِيْ أي قطاع (حكومي أو خاص)

يشترط ألا تقل مدة خدمة الموظف فِيْ وظيفته عن 3 أشهر ولا تقل عن ذلك

ألا يقل الدخل الشهري لمقدم الطلب عن 4 آلاف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك

كيفِيْة التقديم والحصول على تمويل للسيدات بدون كفِيْل من شركة النايفات