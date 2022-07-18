تمويل ميسر 50 ألف ريال من إمكان

تقدم إمكان فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة العديد من الحَلْول المالية المتطورة التي تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع السعودي فِيْ جميع قطاعاته من خلال شبكة من التطبيقات الرقمية وصفحات الخدمة على منصة موقعها الإلكتروني وعبر شبكة من الفروع المنتشرة. عبر البلد. تقدم إمكان العديد من الحَلْول التمويلية ذات التغطية المشروعة وفق أحكام الشريعة الإسلامية وتحت إشراف البنك المركزي السعودي، وتوفر إمكانات العديد من المزايا على حَلْولها التمويلية من خلال تحديد تمويل إمكان السهل بقيمة 50،000 ريال والذي يمكن الحصول عليه من خلال التفاوض. تطبيق رقمي وشبكة من الفروع مغطاة بمجموعة من المهارات والكوادر على أعلى مستوى، ويمكن للباحثين عن التمويل الحصول على تمويل من الشركة المالية الوطنية.

مزايا التمويل الميسر 50 ألف ريال من إمكان

تقدم إمكانات العديد من المزايا مقارنة بالعروض التمويلية التي تقدمها لعملائها من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها الإلكتروني وسلسلة الفروع

ضوابط سهلة ويمكن الوصول إليها. الإيداع الفوري لمبالغ القرض. حصص سهلة حسب احتياجات العميل. تمويل المنتجات الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية. تخضع المعاملات المالية لرقابة البنك المركزي السعودي. شُروطْ عائد مرنة على أقساط التمويل. الإفصاح بين الشركة والعملاء عن قيم الأقساط والتمويل من خلال آلة حاسبة تفاعلية على الموقع الإلكتروني والتطبيق الرقمي. لا حاجة لكفِيْل. ليس من الضروري أن تتم الموافقة على شركتك من قبل البنوك.

تتفوق إمكانية وجود بنك بهذه المزايا على طلب تمويل سهل من مصرف الرَاجحّيْ

كيفِيْة التقدم للحصول على التمويل

يمكن للعملاء التقدم للحصول على تمويل سهل من بنك إمكان أو التقدم بطلب تمويل إضافِيْ بقيمة 50،000 ريال بأقل فائدة باتباع الخطوات التالية

أولا تسجيل الدخول معي الموقع الرئيسي لشركة إمكان للتمويل.

ثانيًا، انظر إلى الآلة الحاسبة وحدد القيمة المستهدفة.

ثالثًا، قم بالتمرير لأسفل الصفحة وحدد الخيارات التالية لمعرفة الفرع الذي سيخدمك

عليك أن تختار المدينة.

ثم اختر فرع شركة إمكان للتمويل.

سيظهر لك عنوان الفرع لتنتقل إليه وسيظهر أيضًا بجوار خريطة توضح اتجاهات الفرع على الأرض.

رابعًا، توجه إلى الفرع واملأ نموذج التمويل.

كَمْا يمكن للطالب التقديم من خلال تطبيق الهاتف المتحرك ومن ثم التوجه إلى الفرع لاستكَمْال الإجراءات واستلام التمويل.

مثال على حاسبة تمويل إمكان

يمكن للعملاء حساب القرض والمدة وقيمة القسط باستخدام الآلة الحاسبة الموجودة على الصفحة الرئيسية للموقع، على سبيل المثال، قسط قرض بقيمة 50000 ريال سعودي هُو مبلغ التمويل المتاح، بحيث يكون القسط 5 آلاف

مبلغ التمويل قيمة الرسم الشهري تكلفة التمويل مصطلح التمويل 50000 5000 44.04٪ 12 شهر

والحد الأقصى للتمويل يصل إلى 50 ألف ريال بدون كفِيْل العرض التمويلي “إمكان الميسر” التمويل الشخصي وهُو التمويل بدون ضامن.

شُروطْ التمويل الميسر من إمكان

توفر إمكان بعض الشُروطْ لجميع الراغبين فِيْ الحصول على تمويل سهل لجميع العاملين فِيْ القطاعين العام والخاص، وفِيْما يلي شُروطْ تمويل الأفراد

قيمة التمويل تتراوح بين 2000 و 50 ألف ريال سعودي.

وقيمة 5 رواتب لمن يحول رواتبهم الى الاحتمال.

ما يعادل ثلاثة رواتب لم يحول راتبه إلى بنوك أخرى.

يمكن أن تختلف تكلفة التمويل اعتمادًا على مبلغ ومدة التمويل والتاريخ الائتماني لكل مستهلك.

تتراوح مدة التمويل بين ثلاثة وأربعة وعشرين شهرًا.

دفع رسوم الإيداع الشهرية

يمكن لعملاء إمكان دفع رسوم التمويل الشهرية من خلال خدمات الضمان التالية

فِيْ البداية، تقوم بتنزيل التطبيق المخصص لحسابك المصرفِيْ على الهاتف أو الجهاز اللوحي الذي تملكه. سجّل الدخول إلى تطبيق حسابك المصرفِيْ. فِيْ القائمة الجانبية، اختر المدفوعات والفواتير. ثم تختار دفع فاتورة واحدة. سيظهر مربع بحث حيث يمكنك كتابة 903 وهُو رقم خدمة إمكان للدفع. سيظهر لك مربع لوضع رقم الفاتورة التي تلقيتها عن طريق الرسائل النصية. انقر لمعرفة المبلغ المستحق. بعد ذلك، تضغط على دفع المبلغ كاملاً. بعد ذلك سيظهر ملخص الفاتورة، وستضغط على تأكيد لإجراء الدفع.

تقدم بطلب للحصول على قروض شخصية عبر الإنترنت بطريقة سهلة وسريعة

يمكن للباحثين عن فرص تمويل أن يتقدموا فِيْ أي وقت للحصول على قرض رقمي بطريقة حديثة وسريعة، وبفائدة أقل، دون الحاجة إلى معاملات ورقية تستغرق ساعات، ودون الاستعانة بضامن، ويتم ذلك فِيْ بضع دقائق، ما عليك سوى تقديم الطلب وانتظار الموافقة على التطبيق، وكل هذا تتم العملية فقط من هاتفك المحمول، كَمْا تتيح إمكانية تحويل كشوف المرتبات الشخصية من خلال خيارات التحويل التي يمكن إجراؤها على موقعهم الإلكتروني بكل سهُولة ويسر، والتمويل متاح لجميع السعوديين باستخدام التكنولوجيا الرقمية من أي مكان وفِيْ أي وقت.

إمكان للتمويل الأصغر

يمكن لعملاء إمكان طلب القرض الصغير من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الرقمي بالطريقة التالية

عند تسجيل الدخول رَابِطْ الموقع الرسمي لمنصة إمكان.

أو عن طريق تحميل تطبيق إمكان على هاتفك المحمول.

قمت بالتسجيل للحصول على حساب جديد.

يرجى قراءة الشُروطْ الموجودة فِيْ صفحة التمويل الأصغر بعناية.

الرجاء الاستمرار فِيْ تحميل جميع المستندات المطلوبة.

سيتم إرسال موافقة فورية إلى جهة الاتصال المسجلة الخاصة بك.

يمكنك أيضًا الاختيار بين مبالغ التمويل وشُروطْ العائد التي تناسبك.

ثم حدد طريقة الدفع المناسبة وقم بالتوقيع إلكترونيًا.

ادفع الأقساط عبر تطبيق إمكان

أصبح الآن من السهل تقديم طلب للحصول على تمويل، وجعله بسيطًا وسداد مدفوعات الإدارات والمزيد، كل ذلك من خلال تطبيق إمكان الرقمي

كل ما عليك فعله هُو الدخول إلى متجر التطبيقات من هاتفك المحمول.

ابحث عن كلمة IMKAN EMKAN.

قم بتنزيل التطبيق كَمْا هُو موضح بالصورة المرفقة.

تقوم بتثبيت التطبيق ثم تسجيل الدخول إلى حسابك.

من قائمة الخدمات يمكنك تقديم طلب تمويل، أو من قائمة المدفوعات والاستهلاكات يمكنك دفع قيمة القسط الشهري.

تمويل إمكانات إضافِيْ

متوفر فِيْ الوقت الحاضر تقديم طلب تمويل إضافِيْ من إمكان

يمكنك التقدم بطلب للحصول على تمويلك والحصول على موافقة فورية على طلبك.

حتى مع وجود تمويل مع أحد البنوك.

يشمل العملاء المحولين وغير المحولين الراتب فِيْ مصرف الرَاجحّيْ

كيفِيْة التقدم للحصول على التمويل قم بتحميل تطبيق إمكان على هاتفك المحمول وقم بالتسجيل. أدخل جميع البيانات الخاصة بك وقم بتحميل المستندات المطلوبة. سيتم إرسال موافقة فورية لك. بعد الموافقة، يمكنك التحكَمْ فِيْ مبلغ التمويل ومدة السداد. ثم تقوم بتحديد طريقة الدفع بالتقسيط والتوقيع الإلكتروني.



أمثلة تمويل إضافِيْة

مثال 1 راتب أقل من 10000 مبلغ التمويل 30.000 مدة التمويل 12 شهر تكلفة التمويل 19.69٪ مبلغ الرسوم الشهرية 2،724.75.000

المثال 2 أيضًا، راتب يتراوح بين 10000 – 15000 مبلغ التمويل 30،000 مدة التمويل 36 شهر تكلفة التمويل 16.30٪ مبلغ الرسوم الشهرية 1،033.08.000

مثال 3 براتب يتراوح بين 15000 و 25000 مبلغ التمويل 50،000 مدة التمويل 48 شهر تكلفة التمويل 10.17٪ مبلغ الرسوم الشهرية 1،249.58.000

ومثال أخير من 4، راتب أكثر من 25000 مبلغ التمويل 100،000 مدة التمويل 60 شهر تكلفة التمويل 9.34٪ مبلغ القسط الشهري 2،054.17.000 جنيه



تمويل الاستحواذ إمكان

هُو منتج تمويلي تقدمه إمكان لاقتراض المشتريات بالتقسيط لدى مجموعة من نقاط البيع الشريكة لشركة إمكان