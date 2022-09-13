تمويل نقدي 20 ألف ريال للسعودي والمقيم بدون رسوم إدارية ،يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن أهم وأكثر الشركات التي تقدم التمويل المالي للأشخاص محدودي الدخل ومنها شركة اليسر التي تعد الشركة الأولى على مستوى المملكة والأنجح في امتلاكها نسبة كبيرة من العملاء داخل وخارج البلاد بالإضافة الى تقديمها الخدمات المصرفية المريحة للعملاء.

تمويل نقدي بقيمة 20 ألف ريال للسعوديين والمقيمين من اليسر للتمويل

تقدم شركة اليسر للتمويل تمويل شخصي أصفر يتميز بأنه تمويل نقدي، بقيمة مالية تصل إلى 20.000 ريال سعودي، ويتميز هذا التمويل بما يلي:

يتميز التمويل الأصفر لشركة اليسر للتمويل بأنه متوافق مع أحكام الإسلام فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

كَمْا يتميز التمويل متناهِيْ الصغر بسهُولته حيث لا يتطلب أي مصاريف إدارية.

كَمْا تتميز شركة اليسر للإقراض الأصغر بأنها لا تحتاج إلى ضامن أو ضامن.

تصل قيمة شركة اليسر للتمويل الأصغر بحد أقصى 20 ألف ريال سعودي.

يمكن للمواطن الحصول على تمويل بقيمة إجمالية تصل إلى 20.000.

يمكن للعميل المقيم الحصول على تمويل بقيمة إجمالية تصل إلى 10،000 ريال سعودي.

يتميز التمويل الأصغر أيضًا بفترة سداد سهلة تصل إلى ثلاث سنوات.

لا تتطلب اليسر مايكرووان أي رسوم وكالة.

طلب تمويل نقدي بمبلغ 20 ألف ريال من اليسر للتمويل

من أهم المزايا التي تقدمها شركة اليسر للتمويل إمكانية طلب التمويل الأصغر الشخصي عبر الإنترنت بخطوات بسيطة وسهلة، حيث يمكن للعميل الذي يرغب فِيْ طلب التمويل من شركة اليسر الدخول إلى الموقع الرسمي. شركة اليسر للتمويل ثم ادخل خيارات التمويل ثم ادخل لتقديم طلب التمويل الآن يفتح نموذج طلب التمويل ويقوم العميل بملء هذا النموذج.

المستندات المطلوبة للتقديم على التمويل الأصغر من اليسر للتمويل

لا يتطلب الحصول على التمويل الأصغر من اليسر للتمويل العديد من الأوراق، ولكنه يتطلب بعض الأعمال الورقية البسيطة للغاية، وهِيْ

الهُوية الوطنية للمواطن السعودي.

وكذلك هُوية العميل المقيم.

كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر.

شروط الحصول على التمويل الأصغر من اليسر للتمويل

حددت شركة اليسر للتمويل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة مجموعة من الشُروطْ والأحكام التي يجب أن يستوفِيْها مقدم الطلب من أجل الحصول على التمويل الأصغر، من بينها ما يلي:

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 22 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا.

يشترط أيضًا أن يكون لدى المتقدم دخل شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال.

حاسبة اليسر للتمويل الشخصي

يتطلع العملاء الراغبون فِيْ التقدم للحصول على التمويل الشخصي دائمًا إلى معرفة قيمة القسط الشهري الواجب دفعه شهريًا، لذلك قدمت شركة اليسر للتمويل خدمة حاسبة التمويل الشخصي، حيث يمكن للعميل الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة Al- اليسر. ثم ادخل شركة اليسر حاسبة التمويل وادخل قيمة التمويل والمدة المناسبة للدفع، ستظهر الحاسبة قيمة القسط الشهري.

تمويل نقدي 20 ألف ريال للسعودي والمقيم بدون رسوم إدارية كذلك تتيح الشركة عدة خدمات وأرقام للتواصل وتسهيل على العملاء العمليات المصرفية والتذكير بمواعيد تسديد الأقساط المالية في موعدها بالإضافة الى تحديد المبالغ المالية التي يطلبها العميل.