تمويل 200 ألف ريال بدون كفيل أو تحويل راتب إلى بنك معين للمواطنين والمقيمين

في حال رغبتك في الحصول على تمويل شخصي يلبي جميع احتياجاتك ، ومن خلاله تستطيع تحقيق أحلامك ، يمكنك الآن الحصول على تمويل شخصي سريع دون تعقيدات ، حيث يوجد العديد من الشركات ووكالات التمويل الأخرى التي توفر لك المنتج او تمويل شخصي نقدا سواء كنت تريد الزواج او تمويل اكمال دراستك او الدراسة لاطفالك او ترميم المنزل او شراء سيارة احلامك علما ان الشركة من الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية مرخصة ومعتمدة من البنك المركزي السعودي ، وهي من أقدم الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية.

من خلال هذه الشركة يمكنك الحصول على تمويل شخصي بسرعة وبأقل جهد ، تمويل شخصي 500 ألف رياللأنها تتميز بالمرونة في العمل والسرعة في التعامل ، وتتيح لك الحصول على التمويل أو الموافقة خلال وقت قصير يصل إلى دقائق فقط ، والشركة ملتزمة مع جميع العملاء سواء الحاليين أو الجدد بشفافية كاملة ، و لا توجد مصاريف سرية ، بحسب البوابة الإلكترونية للتسهيلات الخاصة بالشركة.

ميزات التمويل الشخصي

تمويل شخصي يصل إلى 200 ألف ريال سعودي.

تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

هامش ربح تنافسي ومستقر طوال فترة التمويل.

إيداع سريع خلال 24 ساعة في حال الموافقة على طلب التمويل.

التمويل بدون كفيل أو تحويل الراتب إلى بنك معين.

يمكن تسوية الأقساط في وقت مبكر.

شروط الحصول على التمويل للمواطنين والمقيمين

يشترط أن يكون الحد الأدنى للراتب 3800 ريال للمواطن السعودي ، وللمقيمين يجب أن يكون الحد الأدنى للراتب 7000 ريال.

ألا تقل مدة الخدمة في العمل عن 6 أشهر.

التمويل متاح لكل من المواطنين السعوديين والمقيمين.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتمويل الشخصي

خطاب تعريف بالراتب من جهة العمل (مصدق من الغرفة التجارية للقطاع الخاص).

هوية سارية المفعول للمواطنين السعوديين.

هوية مقيم سارية المفعول للمقيمين.

التأمينات الاجتماعية.

العنوان الوطني.

كشف حساب بنكي للعميل لآخر 6 أشهر.

خطوات الحصول على التمويل الشخصي

وبحسب البوابة الإلكترونية لشركة التيسير للتمويل ، يمكن للعملاء الحصول على المنتج التمويلي سواء كان تمويل السيارات أم لا. تمويل المتقاعدين بالراتب الادنىاو التمويل الشخصي والتقدم لها الكترونيا من خلال رابط تمويل شخصي بدون كفيلعلما أن مبلغ التمويل يصل إلى 200 ألف ريال سعودي ، والحصول على الموافقة في غضون دقائق قليلة تصل إلى 60 دقيقة ، أو يمكنك زيارة أي من فروع شركة التيسير للوقوف على كافة التفاصيل من خلال خدمة العملاء ، وإذا اخترت التقديم الإلكتروني ، يجب عليك ملء النموذج وكتابة البيانات المطلوبة ، مثل الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني والجنسية وبعض البيانات الأخرى