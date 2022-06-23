تمويل 30 ألف ريال للنساء من بنك التنمية الاجتماعية بدون رسوم إدارية

تمويل 30 الف ريال للسيدات. العديد من الأهداف التي يسعى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية إلى تحقيقها من خلال التمويل الذي يقدمه ، ومن بين هذه الأهداف مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا في توفير احتياجاتهم ومتطلباتهم المعيشية وتوفير فرص عمل من خلال تمويل السيارة الذي يوفره لهم. توفير فرص عمل في مجال النقل. كما يوفر التمويل للعمل الحر لدعم الحرف والمشاريع. كما يوفر عددًا من التمويلات المختلفة التي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين وعائلاتهم. كما يقدم البنك الدعم للنساء الأرامل والمطلقات من خلال تمويل KNF ، والذي سنتعرف عليه ومزاياه وشروطه في هذا المقال.

تمويل 30 ألف ريال للأرامل والمطلقات من بنك التنمية

منتج كنف هو أحد برامج التمويل التي يقدمها البنك السعودي للتسليف والادخار وهو موجه للنساء المطلقات والأرامل الذين ليس لديهم معيل من أجل مساعدتهم على توفير تكاليف الحياة وتلبية احتياجاتهم المعيشية. تمنع المواطنات من الحصول على منتج كنف المتوفر بعدد من المزايا المهمة.

مزايا

قيمة التمويل تصل إلى ثلاثين ألف ريال سعودي.

لا توجد رسوم إدارية.

في حالة الوفاة أو العجز الكلي ، يقوم البنك بشطب الديون المتبقية.

تمتد فترة سداد الأقساط إلى 60 شهرًا.

هامش ربح تنافسي.

إجراءات سهلة.

الشروط

أن تكون المتقدمة أرملة أو مطلقة بدون معيل وتحمل الجنسية السعودية.

ألا يقل سن المتقدم عن خمسة وعشرين عامًا ولا يزيد عن خمسة وخمسين عامًا.

يجب أن يكون لمقدم الطلب تاريخ ائتماني سليم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم ثمانية آلاف ريال.

التقديم الإلكتروني للمنتج

يشترط في مقدم الطلب للحصول على المنتج أن يكون لديه بطاقة هوية وطنية سارية المفعول ورقم هاتف مسجل في أبشر ورقم حساب IBAN بالإضافة إلى العنوان الوطني ، ثم تسجيل الدخول إلى موقع الكتروني للتقدم على المنتج أدخل البيانات المطلوبة وحدد قيمة مبلغ التمويل وأرسل الطلب ، ثم يقوم البنك بتحديد موعد لإرسال المستندات المطلوبة عبر البريد السعودي.