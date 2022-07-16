تمويل 50 ألف ريال بدون ضامن ولا تحويل راتب بأقساط ميسرة

تمويل 50000 ريال بدون مصادقة أو تحويل راتب بأقساط ميسرة وموافقة فورية، مقدم من شركة إمكان الرَاجحّيْ للتمويل، والتي يمكنك من خلالها الحصول على مجموعة من التمويلات الشخصية، مثل التمويل الميسر، والتمويل الأصغر، وتمويل المشاريع، وتمويل التأجير. وتمويل إضافِيْ فِيْ المملكة، من الحصول على حَلْول تمويلية تلبي جميع احتياجاتك المختلفة بكل سهُولة ويسر رقميًا، بغض النظر عن كيان عملك، بأقل فائدة وبدون الحاجة إلى ضامن، ومهما كان كيانك التجاري الأقل. الفائدة وبدون الحاجة إلى ضامن

تمويل 50 ألف ريال بدون ضمانات

تمويل يغطي جميع احتياجاتك الاقتصادية، ويمكنك طلب ذلك بسرعة وسهُولة من خلال تطبيق إمكان الرَاجحّيْ. الموافقة الفورية على طلبك تأتي بشُروطْ وإجراءات سهلة بدون كفِيْل أو تحويل الراتب. التمويل متاح للعمالة السَعُودِيْة. فِيْ القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص بالشُروطْ التالية

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

العمل فِيْ القطاع الأهلي أو شبه الحكومي أو الخاص أو متقاعد.

الحد الأدنى للأجور 4000 ريال.

تتراوح أعمارهم بين 25 و 60 سنة.

يجب أن يكون لديك تاريخ ائتماني جيد.

مدة خدمتك فِيْ القطاع الخاص للتمويل الميسر ستة أشهر.

مزايا تمويل إمكان الرَاجحّيْ

موافقة صاحب العمل غير مطلوبة.

لا يوجد تحويل للراتب.

يبدأ التمويل من 2000 ريال إلى 50 ألف ريال.

كيف أتقدم بطلب للحصول على تمويل إمكان الرَاجحّيْ

قم بتثبيت تطبيق إمكان الرَاجحّيْ على هاتفك المحمول.

قم بالتسجيل فِيْ التطبيق، ثم قم بتسجيل بياناتك كاملة وإرفاق المستندات المطلوبة.

بعد الحصول على الموافقة الفورية، يمكنك التحكَمْ فِيْ مبلغ التمويل وفترة الدفع المناسبة لك.

يمكنك أيضًا تحديد طريقة الدفع والتوقيع إلكترونيًا.

أسعار منتجات التمويل فِيْ إمكان

مبلغ التمويل 30،000 ريال، مدة التمويل 12 شهرًا، تكلفة التمويل 44.04٪، القسط الشهري 3،250 ريال.

مبلغ التمويل 25000 ريال، مدة التمويل 18 شهرًا، تكلفة التمويل 43.09٪، القسط الشهري 1805.56 ريال.

مبلغ التمويل 50 ألف ريال، مدة التمويل 24 شهرًا، تكلفة التمويل 42.08٪، القسط الشهري 2،916.67 ريال.

قد تختلف تكلفة التمويل وفقًا لمبلغ التمويل ومدته والتاريخ الائتماني لكل فرد، والأرقام أعلاه هِيْ أمثلة توضيحية فقط، يمكنك الحصول على تمويل إضافِيْ بالتمويل الحالي بسهُولة وفقًا للشُروطْ والمزايا التي تحددها الشركة .