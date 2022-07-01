تناغم عالٍ بين منظومة الحج بالحرمين في أول جمعة من ذي الحجة

شهد الحرم المكي تدفق الحجاج منذ الساعات الأولى من هذا اليوم المبارك لأداء صلاة الجمعة.

تنفيذ خطة أصحاب المصلحة

ولتحقيق وتقديم أفضل الخدمات لوفود الرحمن، نفذت الجهات المختصة خططها التي أعدتها على أرض الواقع بدقة ووفقاً لما صدر لها. وفود الرحمن. وهذا أتاح لوفود الرحمن أداء عبادتهم في راحة وأمان.

تهيئة السعة الكاملة

أكد الرئيس العام للجامع الكبير والمسجد النبوي، الشيخ عبد الرحمن السديس، أن الرئاسة العامة أعدت السعة الكاملة للمسجد الكبير وساحاته، حتى يتمكن الحجاج من أداء مناسكهم بهدوء وراحة. بالإضافة إلى الاستفادة من الوظائف الكاملة لمبنى متحف وتهيئة الممرات المخصصة للحجاج والمصلين وتجهيز المصليات في توسعة الملك فهد والتوسعة السعودية الثالثة والساحات الخارجية.

وشهد الحرم، منذ فجر أمس، تدفقا كبيرا لحجاج بيت الله الحرام، ووفرت لهم الرئاسة العامة كل سبل العزاء، من تزويدهم بماء زمزم، وتوجيههم لأداء مناسكهم بالطريقة الصحيحة، وكذلك الرد على استفساراتهم. واستشارات وتنظيم عملية التجاوز والبحث بينهم، فضلا عن توفير سيارات مجانية للمحتاجين وكبار السن، فيما بدأ مئات الآلاف من الحجاج في القدوم إلى مكة المكرمة أمس، من بين ما يقارب المليون شخص متوقع أداء فريضة الحج. هذا العام، بعد توقف دام عامين بسبب وباء كوفيد -19، يرتدون أردية الإحرام، وبعضهم يحمل مظلات لوقاية أنفسهم من أشعة الشمس الحارقة، حيث قاد الآلاف الطواف حول الكعبة.

ماء زمزم

قال وكيل الوزارة لخدمات حماية البيئة والشؤون الميدانية والبحوث محمد الجابري، إن الرئاسة وضعت 25 ألف كيس من ماء زمزم المقدس موزعة على المسجد الحرام وساحاته ومرافقه الخارجية، والتي يتم تعبئتها خمس مرات في اليوم. وتم توفير أكثر من 300 حقيبة نقالة لتوزيع عبوات زمزم، و (80) عربة ذكية بسعة (80) لترًا، ودعمت خدمات الري بمياه زمزم بأكثر من (1150) عاملاً، في حين أن المحافظ حقائب متنقلة. يتم غسل وتعقيم العربات بشكل دوري وفي وقت قياسي وبواسطة قوة عاملة تلبي جميع المعايير الصحية، وبواسطة مضخات موفرة للمياه وتنظيفها بمنظفات صديقة للبيئة، ثم يتم شطفها وتجفيفها وجاهزة للاستخدام.

وأكد أن الرئاسة تهتم بالتميز والجودة في تنفيذ الخدمات مع التركيز على التعقيم والتطهير والعطور والري لمياه زمزم من خلال القدرات البشرية والميكانيكية، فيما نشرت الوكالة روبوتات لتوزيع زمزم والتعقيم والتعقيم. داخل الحرم الجامعي وتوزيع أكثر من 48 ألف برميل من مياه زمزم و 380 ألف لتر يوميًا من خلال أكثر من ألف عامل متواجدين لتقديم خدمات الري، إلى جانب 8000 حاوية و 256 كيسًا متنقلًا لتوزيع زجاجات زمزم، بالإضافة إلى 80 عربة ذكية مزودة بغطاء. 80 لترًا، كما يقوم موظفو مختبر زمزم بجولات يومية للتحقق من مواقع توزيع المياه في زمزم بأكثر من 20 عينة يوميًا.

وأضاف أن 200 موظف سعودي يشرفون على 4000 عامل وظيفتهم غسل المسجد الكبير وساحاته 10 مرات في اليوم بـ 130 ألف لتر من المطهرات البيئية و 2500 لتر من معطرات الجو، والجهد بدوره توزيع 3000 كبير و حاويات صغيرة للقمامة داخل وخارج المسجد الحرام لتحقيق أعلى معايير الصحة في المسجد الحرام خلال موسم الحج.

خطة متكاملة

كما أعدت الرئاسة خطة متكاملة لتحقيق أعلى معايير الصحة والوقاية في المسجد الحرام، حيث تتم عمليات التعقيم على مدار 24 ساعة باستخدام أكثر من (40 ألف لتر) معقمات لتعقيم جميع جوانب المنزل القديم. أجهزة مثل جهاز (Biocare) الذي يقوم بتعقيم البيئة والأسطح بالبخار الجاف وروبوتات التعقيم بالضباب وغيرها من التقنيات والمواد التي تم اختيارها بعناية فائقة وخاصة لسلامة الحجاج في المسجد الكبير.

جهزت 5000 مركبة عادية و 3000 مركبة كهربائية، ويدار تشغيلها من خلال خطط منهجية تشمل ربطها عبر تطبيق نقالة، والإشراف على تنظيم مهام دافعي المركبات، وتخصيص 7 مواقع في المسجد الحرام لمن يرغب في الاستفادة منها. من خدماتهم.

تمكين ضيوف الله

وركزت القطاعات على خططها لتمكين وصول الحجاج والمعتمرين من بيت الله الحرام ومغادرة المسجد الحرام بهدوء وطمأنينة، من خلال التعاون والتنسيق بين الرئاسة والهيئة الأمنية للمجمع بتوجيهات بشرية. حشود وقوى الحج والعمرة حيث تضافرت جهودهم لتنظيم عملية الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام. توفير العديد من سيارات البحث المجاني للمحتاجين والمرضى وكبار السن، وتخصيص عدد من المركبات لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تم تخصيص ممرات لهم، بالإضافة إلى تجهيز الساحات المحيطة بالمسجد الحرام، فيما نفذت القطاعات الأمنية المشاركة خطط أمنية لحج هذا العام لتنظيم ومراقبة الازدحام المروري ومعالجة الاختناقات على الفور، ونشروا العديد من العملاء والأفراد في جميع المناطق. أحياء مكة المكرمة والطرق المؤدية إلى الحرم المكي ومنع المركبات من دخول المنطقة المركزية وعدم وقوف السيارات فيها لعدم وجود أماكن وقوف دائمة هناك.