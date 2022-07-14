تنافسية عالمية لصادرات الإمارات.. 20 مليار درهم دعاما للتجارة غير النفطية

كشف الرئيس التنفِيْذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات عَنّْ تعزيز الاقتصاد الإماراتي من خلال دعم التجارة غير النفطية بنحو 20 مليار درهم.

وأكد ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفِيْذي لشركة ECI أن الشركة كَمْؤسسة حكومية تعمل وفق استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم النمو والازدهار فِيْ الدولة خلال مشاريع الخمسين سنة القادمة.

وقال إن الشركة تلعب دورًا محفزًا فِيْ دعم الصادرات غير النفطية والتجارة والاستثمارات وتطوير القطاعات الاستراتيجية فِيْ الإمارات بنحو 20 مليار درهم، من خلال تعزيز القدرة التنافسية العالمية للصادرات الإماراتية.

وقال فالسيوني فِيْ مقابلة مع وكالة أنباء الإمارات وام، إن اتحاد ائتمان الصادرات يسعى إلَّى دعم المصدرين الإماراتيين لتصدير منتجاتهم وخدماتهم لتشجيع مبادرة “صنع فِيْ الإمارات”، من خلال حوافز وشروط تجارية مبسطة دون الحاجة إلَّى ذلك. المدفوعات النقدية وخطابات الاعتماد الطويلة، ولكن بشروط ائتمانية مفتوحة. .

وأشار إلَّى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبنت سياسة مرنة ومبتكرة وأطلقت العديد من سياسات التجارة الخارجية والتصنيع، لتأكيد أهمية الدولة كَمْركز اقتصادي حيوي ضمن مؤشرات التنافسية العالمية.

وأشار إلَّى أن الشركة تهدف إلَّى الإسراع فِيْ تنويع الاقتصاد الوطني بالإضافة إلَّى دعم تصدير وإعادة تصدير السلع والأعمال والخدمات والاستثمارات الأجنبية للشركات الإماراتية، مشيرا إلَّى دعم 14 قطاعا رئيسيا تساهم فِيْ نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مثل البتروكيماويات والكيماويات والرعاية الصحية والطاقات المتجددة والدفاع والأغذية والمشروبات وغيرها.

هذا بالإضافة إلَّى ضمان حصول القطاع الصناعي على الدعم المناسب، لذلك نعمل مع بنك الإمارات للتنمية لتعزيز طموح التصنيع فِيْ الدولة، والذي يركز على تطوير الشركات بما يتوافق مع الثورة الصناعية الرابعة.

وحول دعم الاتحاد لائتمان الصادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة، أكد الالتزام بدعم تنويع الاقتصاد فِيْ الناتج المحلي غير النفطي، حيث أن هذه الشركات الناشئة هِيْ العمود الفقري لهذا التنويع، ودعمها لتحقيق التنافسية. فِيْ الأسواق العالمية، من خلال توفِيْر معلومات عَنّْ قاعدة بيانات أكثر من 320 مليون شركة حول العالم، والتي قد تكون من المشترين المحتملين للمنتجات أو الخدمات، ودعم تأمين المدفوعات لهؤلاء المشترين وكذلك توفِيْر الضمانات فِيْ حالات عدم السداد.

وحول تعزيز الشركة للقدرة التنافسية للمصدرين فِيْ الأسواق الدولية، أشار إلَّى أن فجوة التمويل التجاري وصلت إلَّى 1.7 تريليون دولار، بحسب بنك التنمية الآسيوي.

كَمْا أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس 2022 على أهمية التدخل لضمان حل أي معوقات تحد من تقدم التجارة العالمية.

وتفترض الأمم المتحدة أيضًا فِيْ المنطقة أن هناك فجوة فِيْ تمويل التجارة تبلغ 285 مليار دولار.

وشدد على ضرورة تقديم ضمانات بالتعاون مع البنوك والمقرضين لضمان وتسهِيْل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل.

بوابة الإمارات للتمويل التجاري

وسلط فالسيوني الضوء على مبادرة استراتيجية أطلقتها الشركة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد تتمثل فِيْ إنشاء بوابة تمويل التجارة الإماراتية برعاية 3 بنوك بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك رأس الخيمة.

وذلك للسماح للشركات الصغيرة والمتوسطة بالوصول إلَّى تمويل التجارة بطريقة فعالة من حيث التكلفة، مع الأخذ فِيْ الاعتبار هذه الشراكة المهمة كإحدى الاستراتيجيات الرئيسية لاتحاد ائتمان الصادرات، وكذلك التعاون مع الوكالات الفِيْدرالية وتوقيع مذكرات التفاهم مع وزارات الاقتصاد والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدعم سياساتها.

وأشار إلَّى دعم الشركة لسياسة التجارة الخارجية لإبرام اتفاقيات التعاون الاقتصادي وزيادة التدفقات التجارية للدولة وتعزيز رؤيتها الصناعية من خلال تقديم ضمانات للبنوك لدعم الشركات فِيْ الإمارات لشراء المعدات والاستثمار فِيْ التكنولوجيا المتقدمة.

يمكن للشركات أيضًا، من خلال ضماناتنا، الحصول على قروض طويلة الأجل وتحقيق أحلامهم – فالأمر كله يتعلق بالعمل معًا تحت مظلة واحدة لتحقيق الأهداف المرجوة، مع التأكيد على توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة للعمل المؤسسات كفريق واحد تقوية الاقتصاد الوطني وتقوية مكانة الدولة الرائدة كَمْركز أعمال عالمي.

وعَنّْ أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أضاف أن اتحاد ائتمان الصادرات يدعم أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة، والتي تتعلق بتكوين شراكات لخلق بيئة اقتصادية مستدامة، من خلال خلق قاعدة واسعة. من شركات التأمين الخاصة لدعم النمو، مما يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة فِيْ الوصول إلَّى التمويل الحكومي.

بالإضافة إلَّى تعيين 16 اتفاقية شراكة مع بنوك محلية ودولية لضمان سد أي فجوة تعيق التجارة العالمية، خاصة فِيْ المنطقة، من أجل السماح للشركات فِيْ دولة الإمارات بالمشاركة فِيْ المناقصات الدولية، خاصة مع الدول التي لدينا معها. عقد اتفاقيات تعاون واتفاقيات اقتصادية مشتركة.

وقدم الرئيس التنفِيْذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات عددا من الأمثلة على سبل التعاون من خلال هذه الشراكات، خاصة فِيْ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل المغرب، ومشاريع أخرى فِيْ مجال الطاقة فِيْ العراق لإعادة تشغيل الكهرباء فِيْ بعض المرافق، وتقديم ضمانة لتمويل العديد من المشاريع.

وفِيْما يتعلق بالمساهمة فِيْ دعم مبادرة “اصنع فِيْ الإمارات”، أوضح أن اتحاد ائتمان الصادرات وقع اتفاقيتين مع وزارة الداخلية بهدف التثقيف والتوعية حول كَيْفَِيْة مساعدة الحكومة للمصنعين فِيْ الدولة على الارتقاء بالسلم التكنولوجي ضمن الثورة الصناعية الرابعة فِيْ دولة الإمارات، لافتا إلَّى أن هناك دراسة أجريت على 200 مصنع، 156 منها تتبع معايير الثورة الصناعية الثالثة ولديها بعض المعدات الرقمية والتكنولوجيا، ونعمل على جلب منهم إلَّى مرحلة الثورة الصناعية الرابعة لتحقيق التنافسية العالمية.

وأشار إلَّى أنهم يساهمون فِيْ “صنع فِيْ الإمارات” من خلال مساعدة الشركات وتسهِيْل تمويل المشاريع وتقديم حلول ائتمان التصدير للشركات الإماراتية ومنحها الثقة فِيْ الاستكشاف والازدهار فِيْ أسواق عالمية جديدة، مؤكدا توافر حلول متنوعة. وتسهِيْلات التمويل التجاري للمصنعين المحليين من أجل تعزيز التدفق النقدي. ورفع الإنتاجية لضمان وصول الشركات الإماراتية إلَّى الأسواق العالمية.

وأشار ماسيمو فالسيوني إلَّى أهمية الشراكة المستدامة بين اتحاد ائتمان الصادرات والبنوك من أجل منح ضمانات تسهِيْلات سداد القروض للبنوك المحلية والعالمية لدعم الشركات المصنعة، وضمانات سداد قد تصل إلَّى 15 عامًا، للحصول على رقمي متقدم. تقنيات الإنتاج، وتسريع الاستثمار فِيْ التصنيع، فضلاً عَنّْ توفِيْر الوصول إلَّى الأسواق الدولية، توفر ECI أكثر من 20 مليار درهم من الدعم فِيْ التجارة غير النفطية، يستخدم نصفه فِيْ عمليات التصدير عبر 106 دولة حول العالم.