تناول القهوة لا يجنبك الإصابة بالزهايمر أو الجلطات

كشف الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير المقطعي أن القهوة هي أكثر المشروبات استهلاكاً في العالم بعد الماء، مشيراً إلى أنها لا تقي من الجلطات ومرض الزهايمر والسرطان.

أسباب شرب المزيد من القهوة

وقال النمر في تغريدة على حسابه على تويتر، إن القهوة هي أكثر المشروبات استهلاكاً في العالم بعد الماء، وذلك لسببين زيادة التركيز والنشاط وتحسين المزاج في بداية اليوم، بالإضافة إلى أن الكافيين يساعد في تخفيف الصداع. وآلام في الظهر.

لكنه حذر من أن شرب القهوة لا يمنع الجلطات أو مرض الزهايمر أو السرطان.

تحذير من شرب القهوة بكثرة

وكان النمر قد حذر في السابق من الإفراط في تناول القهوة لتجنب الصداع والقولون العصبي والتوتر وأمراض أخرى.

وقال النمر إن شرب أكثر من 300 ملغ من الكافيين يومياً يزيد من الصداع والتوتر وخفقان القلب والرعشة وصعوبة النوم وزيادة حامض المعدة ومتلازمة القولون العصبي، إلخ.

وأشار إلى أن هناك دراسات تشير إلى أن الإفراط في تناول كميات كبيرة من الكافيين “يزيد” لدى الأشخاص الذين يعانون من القلق النفسي أو الإدمان على المخدرات.