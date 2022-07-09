تناول اللحم مرة باليوم يكفي واستبدال الليمون بالملح يغني

وأكدت وزارة الصحة أن تناول اللحوم مرة في اليوم يكفي، واستبدال الليمون بالملح يثري.

نصائح صحية

وتابعت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، التي يجب عليها التأكد من أن الطعام مستوي جيداً ولا يصل إلى نقطة الاحتراق، مع استبدال الملح بالقرفة والفلفل الأسود والليمون، وإضافة الملح. سلطة للطعام لأنه يمد الجسم بالعناصر الغذائية المفيدة ويجعل الشخص يشعر بالشبع.

المتطلبات اليومية

ونصحت وزارة الصحة بضرورة عدم تجاوز استهلاك اللحوم أكثر من وجبة واحدة في اليوم، مشيرة إلى أن الاحتياج اليومي من اللحوم يتراوح بين 70-90 جرامًا.