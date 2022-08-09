تنبيهات صحية هامة لـ مرضى الربو أثناء الغبار

أصدرت وزارة الصحة بعض التحذيرات العامة لمرضى الربو لحماية أنفسهم أثناء موجة الغبار التي تشهدها بعض مناطق المملكة.

نصائح لمرضى الربو

نشرت هيئة الصحة بالرياض إنفوجرافيك عبر حسابها الرسمي على تويتر، أكدت خلاله على مرضى الربو الالتزام بضمان توافر جهاز استنشاق للربو للطوارئ يوسع الشعب الهوائية في المنزل ويلتزمون بأخذ جهاز الاستنشاق الوقائي للربو في حال الاستغناء عنه. من قبل طبيب، وكذلك التوجّه إلى أقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة خطيرة ولم يستجب للرذاذ.

منع الغبار

كما وجهت وزارة الصحة نصائح للمواطنين بمنع الغبار وهي

تأكد من إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام.

تجنب التعرض للغبار إلا في حالة الضرورة القصوى.

تأكد من ارتداء أقنعة تنقية الهواء وتغييرها كثيرًا.