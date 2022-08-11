تنبيه أمطار غزيرة ونشاط للرياح على منطقة جازان

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، إنذارا بشأن احتمالية هطول أمطار معتدلة إلى غزيرة في منطقة جيزان حتى الساعة 800 مساء.

امطار غزيرة على جيزان

وقال المركز في تنبيه إنه من المتوقع أن تشهد منطقة جازان أمطارا معتدلة إلى غزيرة الخميس حتى الساعة 8 مساء.

تشمل التأثيرات المرتبطة بالمطر الرياح السطحية النشطة، وانخفاض الرؤية، والبرد، والأمطار الغزيرة.

وتشمل المدن والمحافظات المتضررة أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصمطة، وصبيا، وداماد، والحارث، والدائر، والرائث، والعرضة، والعيدابي، والفيفا، والحروب.

طقس اليوم

وفي سياق متصل توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار العواصف الرعدية المصحوبة بنشاط سطحي مغبر ورياح مغبرة فوق مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الجنوبية منه. منطقة تبوك ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

يتسبب المطر في هطول أمطار غزيرة

ومن المتوقع أن تكون الأمطار معتدلة إلى غزيرة تؤدي إلى تدفق في الوادي وسيول غزيرة مصحوبة ببرد في مناطق الباحة وعسير وجيزان ونجران فيما تنشط الرياح السطحية التي تثير الغبار والأتربة. وتقييد الرؤية الأفقية في أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، مع امتداد تأثيرها إلى منطقة نجران.